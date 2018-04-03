YYÜ'den Van'a özgü posta pulu

VAN Yüzüncü Yıl Üniversitesi, üzerinde Van Gölü ve Türk bayrağı resminin yer aldığı, kente özel posta pulu bastırdı. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van'a özgü basılan posta pullarını iki ayrı zarfa yapıştırıp içerisine teşekkür belgesi koyarak, bu konuda emeği geçen PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut'a ulaşması için PTT'ye teslim etti.

Van YYÜ, Van'ın kurtuluşunun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, "100'üncü yılda 100 etkinlik" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Bu kapsamda, kente özgü posta pulu bastırıldı. Posta ve Telgraf Teşkilatına (PTT) gönderilen Van'a özgü pul, PTT Genel Müdürlüğü tarafından uygun görülmesi üzerine,YYÜ Rekörü Prof. Dr. Peyami Battal ve PTT Baş Müdürü Hasan Sarı, gelen pulları, iki ayrı zarfa yapıştırıp, içerisine de birer teşekkür belgesi koyarak PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyik ve PTT Genel Müdür Yardımcısı Gürbüz Akbulut'a gönderdi.

Basılan pullarla ilgili açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Battal, Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü nedeniyle, "100'üncü yılda, 100 etkinlik" sloganıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini, bu etkinliklerden en önemlisinin ise Van'a özgü posta pul basılması olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Battal,"Van'ın kurtuluşu nedeniyle 200 civarında etkinlik yaptık.Bu etkinliklerden en önemlisi de Vanımıza özgü posta pullarının basılması oldu.Bununla ilglii PTT Genel Müdürümüzle görüştük ve Vanımıza özgü bir pul basılmasını istedik. Sağ olsun PTT Genel Müdürü Kenan Bozgeyit bey, bu talebimize olumlu buldu.Gelen hediye pulları, hediye zarflara yapıştırıp, zarfın içerisine de birer teşekkür belgesi koyup, PTT Genel Müdürü ve Yardımcısına gönderdik. Bu pullarımızı ilk olarak biz kullanacağız.Bu konuda emeği geçen PTT Bölge Müdürümüze de teşekkür ediyoruz.Bu çalışma da PTT ile yaptığımız ortak çalışmalardan bir tanesi. Bu pulumuzla ilk mektuplarımızı postalayacağız. Bu pulu, üniversitemizdeki grafikerlerle yaptık.Buna benzer yaklaşık 15 civarında örnek çalıştık. Tabi bu işte, PTT Genel Müdürlüğü'nde çok uzman olan kişiler var. Sağ olsunlar, PTT Genel Müdürü ve Müdür Yardımcısı bu konudaki yapmış olduğumuz çalışmaları, PTT'deki uzman arkadaşlarla tekrar değerlendirdiler. Şu an itibariyle bu pulumuz basılmış oldu. Pulda Van Gölü ve üzerinde Türk bayrağı var. Çok da şık ve güzel bir pul oldu. Sanırım artık bu pul, PTT'nin kolleksiyonuna da girmiş olacak" dedi.

Van PTT Baş Müdürü Hasan Sarı ise, PTT ve üniversite olarak ortak bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, "Bu çalışmanın en büyük eseri pul. Bu pullar tarih boyunca değer kaydeden, emtialardır.Bu nedenle daha önce de Van ile ilgili pullar basılmıştı. Van'ın kurtuluşunun 100'üncü yılı nedeniyle, sürekli pullar bastık. Bunun Vanımıza hayırlı olmasını istiyoruz.Bu konuda emeği geçen Rektörümüze ve PTT Genel Müdürümüze sonsuz teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



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