Yüzyıl bitkisi 21 yıl sonra Beylikdüzü’nde çiçek açtı 

DİKİLDİKTEN sonra sadece bir kez çiçek açan Agave bitkisi bu kez Beylikdüzü’nde çiçek açtı. Beylikdüzü Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü dikildikten 21 yıl sonra çiçek açan bitkinin bulunduğu noktada gerekli incelemeleri yaptı.

20-25 yıllık ömrü boyunca sadece bir kere çiçek açan ve açtıktan sonra hayatı son bulan Agave bitkisi bu kez Beylikdüzü’nde çiçek açtı. Beylikdüzü Marmara Mahallesi’nde bulunan Sağlık Sitesi’nde 8 Agave bitkisinden birinin çiçek açmasıyla vatandaşlar bunu Beylikdüzü Belediyesi’ne bildirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çiçeğin bulunduğu noktada incelemelerini gerçekleştirdi. Müdürlükte çalışan Peyzaj Mimarı Nesrin Ergün 1,5 ile 2,5 metre arasında yüksekliği olabilen bitkinin ömrü boyunca bütün yapraklarında topladığı bitki besinlerini sadece bir çiçek açabilmek için biriktirdiğini belirtti.

AGAVE BİTKİSİ; ‘SABIR BİTKİSİ’ VE ‘YÜZYIL BİTKİSİ’ OLARAK DA BİLİNİYOR

Ana vatanının Meksika olduğu bilinen ve UNESCO tarafından Meksika'nın Tequila yanardağı ve Rio Granada Nehri arasında kalan 35 bin hektarlık alanda bulunan Agave bitkisi dünya mirası listesine ve koruma altına alındı. İsmi sabır bitkisi ve yüzyıl bitkisi olarak da bilinen ve Türkiye’de genellikle Akdeniz ve Ege bölgesinde görülen bitkinin Beylikdüzü’nde yetişmesini Peyzaj Mimarı Ergün, “Beylikdüzü ilçemiz deniz kenarında bazen çok soğuk rüzgarlara maruz kalsa da bu dikildiği alanın biraz daha korunaklı olması, çok soğuk rüzgarları almaması ve yine sıcaklıkların -10 derecenin altına düşmemesi sonucunda bitki uzun yıllar yaşamaya devam etmiş. Hatta bu site içerisinde pek çok sayıda yine bu bitkilerden var. Site görevlisinden 20 ya da 21 yıl önce bu bitkinin buraya dikildiği öğrendik ve bitkimiz en son çiçeğini açarak vejetasyon dönemini tamamlamış olacak” şeklinde konuştu.

“BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ OLARAK YEŞİL ALANLARDA CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Beylikdüzü Belediyesi’nin ilçe genelinde yeşil alanlarda yaptığı önemli çalışmalara da dikkat çeken Peyzaj Mimarı Ergün, “Beylikdüzü’nde yeşillik alan miktarımızın fazla olmasından dolayı ciddi çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaların içerisinde aynı zamanda kamuya ait olmayan arazilerde vatandaşlarımıza teknik anlamda da destek veriyor, onların yapmış olduğu peyzaja teknik anlamda katkı sunuyoruz. Peyzaj düzenlemelerinde teknik personellerimizi göndererek onların peyzajını daha düzgün ve daha doğru bir şekilde planlamasına yardımcı oluyoruz. Bölgemiz içerisinde ciddi büyüklüğe sahip peyzaj alanımız var. Mesela Yaşam Vadisi bizim en önemli peyzaj alanlarımızdan birisi ve yeşil alanlarımıza dönük çalışmalarımızı itinayla sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

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