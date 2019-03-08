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Yüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürprizi

DİYARBAKIR'da futbol antrenörü Aytekin Yıldırım (34), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yüzme antrenörü olan kız arkadaşı Büşra Çetin'e (24), dev akvaryum giren dalgıçlar aracılığıyla pankart açtırıp evlenme teklifi yaptı. Dalgıçların...

Yüzme antrenörüne dev akvaryumda evlenme teklifi sürprizi
DİYARBAKIR'da futbol antrenörü Aytekin Yıldırım (34), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, yüzme antrenörü olan kız arkadaşı Büşra Çetin'e (24), dev akvaryum giren dalgıçlar aracılığıyla pankart açtırıp evlenme teklifi yaptı. Dalgıçların açtığı pankartı görünce şaşıran Çetin, "Evet" diyerek evlenme teklifini kabul etti.
Futbol antrenörü Aytekin Yıldırım, uzun süredir birlikte olduğu yüzme antrenörü Büşra Çetin'e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde sürpriz evlenme teklifi yaptı. Yıldırım, üzerinde kız arkadaşıyla birlikte çektikleri fotoğraf bulunan, ''İkimizin kuracağı bir hayatın altına imzanı atar mısın? Benimle evlenir misin?' yazılı pankart hazırlattı. Yıldırım'ın, dalgıçlar aracılığıyla bir AVM'de bulunan dev akvaryumun içerisinden açtırdığı pankartı gören Çetin önce şaşırdı, ardından "Evet" diyerek teklif kabul etti. Çevredekilerin de şaşırdığı çift, birbirine sarıldı.
Pankartı gördüğünde şaşırdığını anlatan Büşra Çetin, "8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde böyle bir teklif alacağımı asla tahmin etmiyordum. Önce çok şaşırdım, adeta şok oldum. Ama bu muhteşem bir sürpriz oldu. Aytekin'e çok teşekkür ediyorum. Cevabım elbetteki evet oldu. Çok mutluyum" dedi.
Aytekin Yıldırım ise evlilik teklifi için 8 Mart tarihini beklediğini ifade ederek, "Büşra'ya evlenme teklifi yapmak için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü bekledim. Bu şekilde daha bir anlamlı olur diye düşündüm. Büşra'nın evet cevabı beni daha da mutlu etti" diye konuştu.

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