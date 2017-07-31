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Yüzlerce motorsikletli Bursa'da buluştu

İSTANBUL,() Motosikletlerin trafikteki farkındalığı için çeşitli illerden yola çıkan 700'e yakın motosiklet sürücüsü Bursa'da buluştu. Başta İstanbul olmak üzere, Manisa, İzmir, Ankara, Balıkesir ve Bursa gibi çeşitli illerden...

Yüzlerce motorsikletli Bursa'da buluştu



İSTANBUL,() Motosikletlerin trafikteki farkındalığı için çeşitli illerden yola çıkan 700'e yakın motosiklet sürücüsü Bursa'da buluştu.

Başta İstanbul olmak üzere, Manisa, İzmir, Ankara, Balıkesir ve Bursa gibi çeşitli illerden yola çıkan 700'e yakın motosiklet sürücüsünün farkındalık yolculuğu, Bursa Karacabey'deki bir mekanda bir araya gelmeleriyle noktalandı. Sürücüler yolculuk esnasında “motosikletleri fark edin" yazılı bir pankart açtı.


 

“AMAÇ MOTOSİKLETLERİN FARKEDİLMESİ" 

Yolculuğun İstanbul grubu temsilcilerinden olan motosiklet sürücüsü Ali Kocabal, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Buradaki amaç motosikletlerin fark edilmesi, hep beraber toplanıp güzel bir etkinlikle motosikletlerin trafikteki fark edilirliğini ön plana almak."


 

“ARABALARIN BİZİ FARK ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Yirmi yıldır motosiklet kullandığını belirten Kocabal, “Nedense bilmiyorum, trafikte motosikletler fark edilmiyor. Biz, arabaların bizi fark etmelerini istiyoruz, sinyal vermelerini istiyoruz, aynaya bakmalarını istiyoruz. Asıl amacımız budur. Yıllardır hiçbir şey değişmedi. Verilen eğitimler, alınan kanunlar ve devletimiz de çok destek oldu bu konuda bizim için ama, ne yazık ki hiçbir şekilde değişmedi." diye konuştu.


 

“MOTOSİKLETLERE NE SAYGI VAR NE SEVGİ"

Cezaların çok yetersiz olduğundan da bahseden Kocabal, sözlerini şöyle noktaladı.

“Ne yazık ki cezalar çok yetersiz bu konuda. O yüzden de motosikletlere ne saygı ne de sevgi var. Öyle kara düzen gidiyoruz. Ben Bodrum'a da gidiyorum, motosikletle uzun yolculuklar da yapıyorum,  Alanya'ya da gidiyorum, oralardaki motosiklet dikkatliliği çok fazla. İstanbul'daki sürücülerde ne yazık ki bu dikkatlilik yok. Motosikletleri fark edelim diyoruz, başka da hiçbir isteğimiz yok kimseden."

(FOTOĞRAF)

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