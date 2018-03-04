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Yüzlerce araçla şehit ailelerine gittiler

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'deki baba evlerine yüzlerce araç...

Yüzlerce araçla şehit ailelerine gittiler
TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında yürüttüğü operasyonlarda şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'deki baba evlerine yüzlerce araç ve motosikletten oluşan konvoyla taziye ziyareti gerçekleştirildi.
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi, İzmir'in otomobil ve motosiklet kulüpleri, anlamlı bir programa ev sahipliği yaptı. İzmir İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, Oyuncu Ümit Acar, otomobil ve motosiklet kulüplerinin üyeleri, oluşturdukları yüzlerce araçlık konvoyla, Afrin Harekatı'nda şehit olan güvenlik görevlilerinin ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Yüzlerce kişi, Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman ve Tankçı Üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun İzmir'deki baba evlerine gitmek için İzmir Adliyesi yanındaki Şehit Fethi Sekin Caddesi'nde bir araya geldi. Tüm şehitler için lokma döküldükten sonra saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı'nın ardından şehitlerin ruhuna Fatiha okundu.
Programa katılanlar Türk bayraklarıyla teröre kaşı birlik ve beraberlik mesajı verilirken,  "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" sloganı atıldı. Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi'nde de kan bağışı yapıldı. Şehit Fethi Sekin Caddesi'nden hareket eden şehit aileleri taziye konvoyunu, Kurmay Pilot Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman'ın Bornova Atatürk Mahallesi'nde oturan babası Uğur Salim Karaman ve annesi Habibe Karaman karşıladı. Bayraklı 8 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan anne Habibe Karaman, İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur'la görüştü. Habibe Kahraman, Salnur'a sarılarak gözyaşı döktü. Taziyede bulunan ve acılarını paylaşan herkese teşekkür eden baba Uğur Salim Karaman ve anne Habibe Karaman ziyaret edenlerin, taziyede bulunanların desteğiyle ayakta durduklarını belirtti.
Buradaki programın ardından şehit tankçı üsteğmen Muhammed Cihangir Çubukçu'nun Buca ilçesi İnkılap Mahallesi'ndeki baba evine giden konvoyu, şehidin ailesi karşıladı. Baba Mehmet Çubukçu ve anne Yasemin Çubukçu, desteğe gelen herkese teşekkür etti. Program, dualar eşliğinde son buldu.

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