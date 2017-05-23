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Yüzen saray için Fethiye'den 350 bin liralık yakıt ikmali

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde demirleyen Rus işadamı 49 yaşındaki Oleg Deripaska'nın 72 metre uzunluğundaki 'Queen K' isimli süper lüks yatına, 123 ton yakıt ikmali yaparak 350 bin lira ödedi. Dünyanın...

Yüzen saray için Fethiye'den 350 bin liralık yakıt ikmali

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - MUĞLA'nın Fethiye İlçesi'nde demirleyen Rus işadamı 49 yaşındaki Oleg Deripaska'nın 72 metre uzunluğundaki 'Queen K' isimli süper lüks yatına, 123 ton yakıt ikmali yaparak 350 bin lira ödedi.
Dünyanın sayılı zenginlerinin yer aldığı Forbes listesinde adı geçen Oleg Deripaska'nın, Güney Kıbrıs'tan demir alan süper lüks yatı 'Queen K', dün öğlen saatlerinde Fethiye Körfezi'ne girerek limana demirledi. Cayman Adaları bayraklı yata bu sabah, İzmir Aliağa'dan gelen 6 tankerle yakıt getirildi. Akşam limandan ayrılacağı belirtilen yatın Fethiye'den sonraki rotası ile Deripaska'nın yatta olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Yüzen saray görünümündeki yatın Almanya tersanelerinde 2004 yılında yapımı tamamlanarak iş adamına teslim edildi. 9 süit kabinde 18 konuk ağırlayabilen yatta, 21 mürettebat görev yapıyor. 2 bin 194 ton ağırlığındaki yat, 18 knot hıza ulaşabiliyor.

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