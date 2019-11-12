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Yüzen enerji gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 120 megavat kurulu güce sahip enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Karadeniz Holding'e ait 120 megavat kapasiteye sahip enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim...
GENEL 12.11.2019, 12:48
ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen 120 megavat kurulu güce sahip enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Karadeniz Holding'e ait 120 megavat kapasiteye sahip enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Togo'nun Lome Limanı'ndan Yalova'ya giden Liberya bayraklı 179 metre uzunluğundaki gemi, Ege Denizi'nden saat 10.30'da boğaza giriş yaptı. Saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerken, ilginç görüntüsüyle dikkat çekti.
Enerji gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
Karadeniz Holding'e ait 120 megavat kapasiteye sahip enerji gemisi 'Karadeniz Powership İbrahim Bey', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Togo'nun Lome Limanı'ndan Yalova'ya giden Liberya bayraklı 179 metre uzunluğundaki gemi, Ege Denizi'nden saat 10.30'da boğaza giriş yaptı. Saat 12.00 sıralarında Çanakkale önlerinde olan gemi, Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerken, ilginç görüntüsüyle dikkat çekti.
Enerji gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.
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