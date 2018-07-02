'Yüzen ahır', Brezilya’dan 7 bin 840 dana getirdi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), ()- PANAMA bandıralı 'Zein 1' isimli canlı hayvan gemisi, Brezilya'dan getirdiği 7 bin 840 baş besilik dana ile Çelebi Bandırma Limanı'na demirledi. Geminin limana yanaşmasıyla birlikte çevreye yayılan ağır koku şikayete yol açtı.

Çelebi Bandırma Limanı'na Brezilya'dan Panama bandıralı 163 metre uzunluğunda 1568 grostonluk 'Zein 1' isimli özel canlı hayvan gemisi ile 7 bin 840 baş besilik dana getirildi. Gemiden kamyonlara alınan danalar, çeşitli illere sevk ediliyor. Canlı hayvan gemisinin limana yanaşmasıyla birlikte çevreye yayılan ağır koku ise şikayete yol açtı.

Çelebi Bandırma Limanı'na son olarak aynı gemiyle 16 Mart 2018 tarihinde yine Brezilya'dan 8 bin 300 baş besilik dana getirilmişti.



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