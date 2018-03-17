Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...
ABD'de üst geçit çöktü, ölü ve yaralılar var
Üst geçit çöktü, ölü ve...

‘Yüzen ahır’ Bandırma’ya 8 bin 300 dana getirdi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), ()-  PANAMA bandıralı ‘Zein 1’ isimli canlı hayvan gemisi, Brezilya’dan getirdiği 8 bin 300 baş besilik dana ile Çelebi Bandırma Limanı’na demirledi. Bakanlar Kurulu kararıyla besiciler için Et ve Balık...

‘Yüzen ahır’ Bandırma’ya 8 bin 300 dana getirdi

Erdem ÖZCAN/BANDIRMA (Balıkesir), ()-  PANAMA bandıralı ‘Zein 1’ isimli canlı hayvan gemisi, Brezilya’dan getirdiği 8 bin 300 baş besilik dana ile Çelebi Bandırma Limanı’na demirledi.
Bakanlar Kurulu kararıyla besiciler için Et ve Balık Kurumu’na 31 Aralık 2018 tarihine kadar 500 bin canlı büyükbaş, 475 bin de canlı koyun ve keçi ithali yetkisinin verilmesinden sonra hızlanan canlı hayvan ithalatı, aralıksız sürüyor. Dün gece de Çelebi Bandırma Limanı’na Brezilya’dan Panama bandıralı 163 metre uzunluğunda 1568 grostonluk ‘Zein 1’ isimli özel canlı hayvan gemisi ‘Yüzen ahır’ ile 8 bin 300 baş besilik dana getirildi. Dev gemiden kamyonlara  bindirilen hayvanlar, çeşitli illere sevk edilmeye başlandı.
Çelebi Bandırma Limanı’na 1 Mart 2018 tarihinde de Uruguay‘dan ‘Rahmen’ isimli özel hayvan gemisiyle 12 bin dana getirilmişti.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314