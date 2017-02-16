Yüz nakli olan Recep Sert'in kızı Hira yürümeye başladı

BURSA'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert'in, geçen yıl dünyaya gelen kızları Hila Emine, 1 yaşını doldurarak yavaş yavaş yürümeye başladı. Esma Sert, kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyledi.İnegöl İlçesi'nde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya'daki Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof.Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt Sert ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı.Çiftin dünyaya gelen ve Hila Emine adını verdikleri kızları geçtiğimiz 26 Ocak tarihinde bir yaşını doldurdu. Yürümeye yeni başlayan Hila Emine çiftin ilgi odağı olurken kızının babasına çok daha düşkün olduğunu söyleyen Esma Sert ise Hira Emine'nin fotoğraflarını Facebook'taki hesabında paylaştı.İŞTEN ÇIKARTILDITedavisi devam eden Recep Sert'ın işine, geçen ay son verildi. Sert'in tazminatını alarak işten ayrılmasına gerekçe olarak tüm uyarılara rağmen işyerinde disiplinsiz çalışması ve görev yaptığı 23 ay içersinde toplam 376 gün işe gelmemesi gerekçe gösterildi. Eşinin tedavisinin halen devam ettiğini söyleyen Esma Sert, "Recep, tam olarak sağlığına kavuşamadı. Hala doktor kontrolünde. Risk devam ediyor. Ben çalışmıyorum. O da işten çıkartıldı. Kirada kalıyoruz. Kızımız var. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bizim için süpriz oldu. Ayrıca Recep her işte çalışamaz. Cumhurbaşkanımızdan bize yardımcı olmasını istiyoruz" dedi.İnegöl Belediyesi yetkilileri ise, Recep Sert'in defalarca uyarıldığını 'Belki değişir' diye çalıştığı birimin 3 kez değiştirildiğini, sonunda işten çıkarıldığını söyledi.

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