Yüz nakli bekleyen Leyla, Ömer Özkan'la görüşmek için Antalya'da

KAHRAMANMARAŞ'ta, 1,5 yaşındayken başındaki eşarbın tutuşması sonucu yüzü ve baş derisi yanan Leyla Demirci (20), yüz nakli yapılması için Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek için Antalya'ya geldi. Demirci, "Daha önce de gelmiştim. Şansımı denemek istiyorum. Ömer Özkan beni çağırdı. Muayene olacağım. Çok heyecanlı ve sevinçliyim. Umarım her şey düzelir" dedi. Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde oturan Demirci ailesinin 4 çocuğundan Leyla Demirci'yi, annesi 1,5 yaşındayken banyo yaptırıp, beşiğine koydu. Annesinin yüzüne örttüğü eşarp, Leyla Demirci'nin bu sırada odada bulunan amcasının küçük çocukları ateşle oynadığı sırada tutuştu. Yanan eşarp nedeniyle Demirci'nin yüzü ve baş derisi yandı. O günden beri yaşamını yanıklarla sürdüren Leyla Demirci, yüz nakli yapılması için yardım beklediğini açıklamıştı. Basında çıkan haberlerden sonra Leyla Demirci'yi arayan Sağlık Bakanlığı yetkilileri, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Bakanlık yetkilileri, Türkiye'nin ilk yüz naklini gerçekleştiren, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşerek, muayene için randevu aldı. Bunun üzerine Leyla Demirci ve iplik fabrikasında çalışan babası Sait Demirci, bugün sabah saatlerinde Antalya'ya geldi. 'ÇOK HEYECANLIYIM' Leyle Demirci, yaptığı açıklamada, "Daha önce de gelmiştim. Şansımı denemek istiyorum. Prof. Dr. Ömer Özkan beni çağırdı. Muayene olacağım. Dün yola çıktık. Bugün de buradayız. Çok heyecanlıyım ve çok sevinçliyim. Umarım her şey düzelir" dedi. Sait Demirci ise kızına yüz nakli yapılması için donör beklediklerini vurgularken, "Umut ışığı yanıyor kızımız için. Mutluyuz" diye konuştu.