Yüz kusurlarını kapatarak saç kesiyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİRLİ erkek kuaförü Vedat Aslan (27), 'Uluslararası yeterliliğe sahip stilist kuaför' belgesini aldı ve Eurocup Turkey Milli Takımı'na seçildi. 5-6 Nisan 2020 tarihinde İtalya Roma'da düzenlenecek kuaförlük yarışmasında İzmir'i temsil edecek olan Aslan, "İnsanların yüzlerindeki kusurları estetik cerrahiye gerek kalmadan saç kesimiyle kapatıyorum" dedi.

İzmir'de 2006 yılında usta çırağı olarak kuaförlük mesleğine başlayan Vedat Aslan, kendisini geliştirerek 10 yıl önce kendi salonunu açtı. Eurocup Turkey Milli Takımı'na seçilip İzmir'i ve Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Aslan, İzmir'de stilist kuaför belgesini alan tek erkek kuaförü olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Ben şimdiye kadar erkek kuaförlüğü sektörünü elimden geldiğince ileri taşımaya çalıştım. Yurt içi ve yurt dışında eğitimler aldım. Stilistlik, mimar, estetik cerrahı, giyim tasarımcıları, hatta psikologların dahi öğrenmeleri gereken bir metot. Şimdiye kadar belirlenmiş modelleri insanlara uyarlamaya çalıştım. Aldığım eğitimler sonucunda multistil saç kesimi işlemini hayata sokmaya çabalıyorum. İki yıl boyunca Ar-Ge çalışması yaptım ve patent aldım. İnsanların yüz biçimlerine, enerjilerine uygun saç kesimi yaptım. İnsanların yüzlerindeki kusurları estetik cerrahiye gerek kalmadan saç kesimiyle kapatıyorum. Burundaki kemer, çenedeki gıdı, çene kemiklerinin dışarıda olması, alın bölgesinin çok açık olması, göz kapaklarının düşmesi durumunda bu kusurları saç kesimiyle görünmez yapıyorum. Kişiye özel tasarımlar oluşturuyorum. Kişiler kendilerini daha rahat hissediyorlar."

Eurocup Turkey Milli Takımı iş birliğiyle 5- 6 Nisan 2020 tarihinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan kuaförlük yarışmasında Türkiye'yi temsil edeceğini anlatan Aslan, yaklaşık 45 ilden gerekli kriterlere sahip 15 kişilik bir ekip seçildiğini belirterek, İzmir'den yarışmaya katılacak tek kuaför olacağını söyledi ve bunun gururunu yaşadığını ifade etti.