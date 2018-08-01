Yuvasından düşen yavru serçeye, askerler sahip çıktı

MUŞ'un Varto ilçesinde jandarma binasının çatısından düşen yavru serçeye askerler sahip çıktı. Serçe veteriner kontrolünün ardından itfaiye ekibi tarafından yuvasına konuldu.

Varto'da 3 katlı jandardma binasının çatısında yuva yapan serçelerden birinin yavrusu, bahçeye düştü. Yavru serçeyi gören askerler, kuşu alıp veterinere gösterdi. Veteriner tarafından yapılan kontrolde sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen serçenin yuvasına konulması için itfaiyeye haber verildi. Gelen itfaiye ekibi, çatıya çıkarak, merdivenle yavru serçeyi yuvasına bıraktı.

İtfaiye eri İsmail Hakkı Demir, "Komando birliği çatısındaki yuvadan bir yavrunun düştüğü ihbarı üzerine bölgeye geldik. Yapılan veteriner kontrolünde sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendiğimiz yavruyu yuvasına bıraktık. Sanırım serçe uçuş antrenmanı yaparken yuvasından düştü" dedi.



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