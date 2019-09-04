Yuvalı Deresi'nde kimyasala rastlanmadı, araştırma sürüyor

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinden geçen Yuvalı Deresi'nde yaşanan balık ölümleriyle ilgili yapılan ilk incelemede kimyasal atığa rastlanmadı. Büyükkarıştıran Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, "Çıkan sonuçlara baktık, sanayi atığı ve çevreyi kirleten bir etken yok. Birileri balık tutmak için balık otu kullanmış şeklinde bilgiler alıyoruz. Deremizde fabrika atığı yok, olsa belli olur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden dün tekrar geldiler ve numune aldılar, konunun takipçisiyiz" dedi.

Trakya'da kirliliğiyle gündemde bulunan Ergene Nehri'ne akan ve halk arasında Kuleli olarak adlandırılan Büyükkarıştıran Beldesi'nden geçen Yuvalı Deresi'nde toplu balık ölümleri yaşandı. Kırklareli'nin Yıldız Dağları'ndan doğan, geçtiği bölgelerde çiftçilerin hayvanlarına su içirip, tarım alanlarını suladığı ve balık tuttuğu deredeki balıkların ölümleri halk arasında endişe yarattı. Olası bir kimyasal atık durumuna karşı jandarma ekipleri dere ve çevresinde inceleme yaptı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sudan, Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ise ölü balıklardan numuneler alarak, incelemeye gönderdi.

Yapılan ilk incelemede balık ölümlerine kimyasal atığın neden olmadığı belirlendi.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, dün sudan tekrar numune alarak aldı. Derenin geçtiği Tekirdağ'da da Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri numune aldı.

'DEREMİZDE FABRİKA ATIĞI YOK'

Büyükkarıştıran Beldesi Belediye Başkanı Ertuğrul Çamlıca, balık ölümlerinin kimyasal atıktan kaynaklanmadığını söyledi. Kırklareli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin sudan numune alıp yaptığı incelemede, fabrika atığına rastlanmadığını belirten Çamlıca, "Yetkili kişilerin bilgileri var, bunlar tamamen spekülasyon burada bir şeyler olmuş. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden gelen yetkili arkadaşlar burada tahlil yaptılar fakat herhangi bir şey çıkmadı. Çıkan sonuçlara baktık bir sanayi atığı ve çevreyi kirleten bir etken yok. Birileri balıkları tutmak için balık otu kullanmış şeklinde bilgiler alıyoruz. Kulağımıza böyle bilgiler geliyor. Deremizde fabrika atığı yok, olsa belli olur. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden dün tekrar geldiler ve numune aldılar bizde bu konunun takipçisiyiz" dedi.

Derede yıllardır otla balıkçılığı yapan Kemal Dönmez, balık ölümlerinin kimyasal atıklardan meydana geldiğini iddia etti. Dönmez, "Geçen hafta geldiğimde böyle bir şey yoktu. Balık ölümlerini söylediler, onun için geldim. Fabrika atıkları da olabilir, klor da atılmış olabilir" diye konuştu.

'NUMUNE ALINDIĞINDA KİMYASAL AKIP GİTMİŞTİR'

Dereden incelemek için su alındığında, balıkların ölümüne neden olan kimyasalın akıp gittiğini öne süren Dönmez, "Numune alındığında su akıp gitmiştir. Burada su akıp gidiyor, durmuyor ki. Daha önce böyle bir balık ölümüyle karşılaşmadım. Bir kere daha balık ölümü olmuştu, o zaman bir fabrika asit salmıştı. Bu derede sazan, turna, kefal, mirana ve kızıl kanat balıkları ile yaklaşık 7-8 çeşit balık bulunuyor. Tarım sulamalarında kullanılan derede balık ölümleri görülmesi bizleri korkutuyor" dedi.

Hayvancılıkla uğraşan İsmail Hatırcı da balık ölümlerinin 1 haftadır devam ettiğini, ölümlerin fabrika atıklarından kaynaklandığını düşündüklerini söyledi.



