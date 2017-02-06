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Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 51'e yükseldi

KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda kar ve yağmur yağışları ardından su düzeyi 26 milyon 160 bin metreküpe ulaşarak yüzde 51 seviyesine yükseldi. Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde...

Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yüzde 51'e yükseldi
KOCAELİ'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı'nda kar ve yağmur yağışları ardından su düzeyi 26 milyon 160 bin metreküpe ulaşarak yüzde 51 seviyesine yükseldi.
Kocaeli'nin Başiskele İlçesi'nde bulunan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı'ndaki su düzeyi her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Geçen Kasım ayında yüzde 22 düzeyine inen barajda 11 milyon 100 bin metreküp su kalmıştı. Bugün Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yuvacık Barajı'nda su oranı yüzde 51 oranına yükselirken, su miktarı da 26 milyon 160 bin metreküpe ulaştı. 25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra İlçesi ve bağlı köylerin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı'nda su düzeyi Kasım ayında yüzde 2'e inerken,490 bin metreküp su ölçülmüştü. Bugün yapılan ölçümlerde su seviyesi yüzde 63 seviyesine yükselirken, su miktarı 14 milyon 240 bin metreküp olarak ölçüldü.

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