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Yusufeli’nde afetlere karşı kurban geleneği sürüyor

ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Koşnahal Yaylası'ndaki vatandaşlar, kendilerini olası sel ve heyalan gibi doğal afetlerden koruyacağını düşündükleri büyükbaş hayvan kurban etme geleneğini sürdürüyor. 27 büyükbaş hayvanın kurban edildiği...

Yusufeli’nde afetlere karşı kurban geleneği sürüyor
ARTVİN'in Yusufeli ilçesi Koşnahal Yaylası'ndaki vatandaşlar, kendilerini olası sel ve heyalan gibi doğal afetlerden koruyacağını düşündükleri büyükbaş hayvan kurban etme geleneğini sürdürüyor. 27 büyükbaş hayvanın kurban edildiği etkinlikte, 3 bin 500 tona yakın et 30 kazanda pişirilerek katılımcılara ikram edildi.
İlçeye bağlı Dokumacılar köyünün 2780 rakımlı Koşnahal Yaylası’nda oturan yöre halkı, bölgede yaşanılabilecek sel, heyelan gibi afetlere karşı korunmak amacıyla yaptıkları geleneksel kurban programını bu yıl da düzenledi. Civar yöredeki vatandaşların da katılarak birbiriyle kaynaştığı etkinlikte 27 büyükbaş hayvan kurban edildi, 3 bin 500 tona yakın et 30 kazanda pişirilerek katılımcılara ikram edildi. Programa ayrıca Artvin Milletvekili Erkan Balta, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, Ak Parti İlçe Başkanı Abdulbaki Kayacan da katıldı. 
Ak Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, kurban geleneğinin uzun yıllardır devam ettirildiğini söyledi. Balta, "Kurban geleneği tarihi bilinmemekle beraber, çok eski yıllara dayanıyor. Bölgede bulunan diğer köylerdeki vatandaşlar, bu tür etkinliklerle bir araya gelerek birbirleri ile hasret gideriyor" dedi.
Düzenlenen etkinlikle birlikte yöre halkının, civar köylerdeki vatandaşlarla kaynaşma fırsatı bulduğunu vurgulayan Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin ise, "Bölgede gerçekleştirilen bu etkinlik ile yakın köyler birbirine geliyor, birbiriyle kaynaşıyor, dostluk mesajları veriyorlar. Bu programa bizler de destek veriyoruz" diye konuştu.

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