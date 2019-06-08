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Yusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyor

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), () - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, kokusu ve tadı çok beğenilen dut pekmezi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Yörede 40 yıldır pekmez üreten köylüler, yetiştirdikleri dutlardan pekmez yaparak, aile ekonomilerine...

Yusufeli'nde, dut pekmezi geleneği sürdürülüyor

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), () - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, kokusu ve tadı çok beğenilen dut pekmezi, geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor. Yörede 40 yıldır pekmez üreten köylüler, yetiştirdikleri dutlardan pekmez yaparak, aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Yusufeli'nin İşhan köyünde yaşayanlar, bölgede topladıkları dutlarla pekmez yaparak, asırlık geleneği sürdürüyor. İşledikleri dutları pekmeze dönüştüren Osanmaz ailesinin bireyleri, vücuda çok faydası olan pekmezin her üründe olduğu gibi doğal olanının tercih edildiğini söyledi. Köydeki evlerinde geleneksel yöntemlerle pekmez üreten Süleyman, Şaziye, Ömer Faruk ve Kıvanç Osanmaz, bu sayede aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.
Pekmezin yapılışını anlatan Süleyman Osanmaz, "Önce ağacı sallayarak dutları topluyoruz. Bu toplanan dutları getiririz taşta kaynatıyoruz. Pişme işlemi sonrası dutların suyunu da çıkarıyoruz. Geri kalanları yine en az 4 saat kaynatıyoruz. Bu sayede pekmez ortaya çıkıyor. Pekmezde asla katkı yoktur. Pekmezi yörede asla balla değişmeyiz. Pekmezin yeri çok ayrıdır bizim için. Pazar sıkıntımız yok. Pekmeze ilgi var, hemen alıcı buluyor" dedi
10 ayda yaklaşık 250 kilo pekmez üreten aile bireyleri, kilo fiyatının 30- 40 lira olduğunu söyledi.

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