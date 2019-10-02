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Yusufeli'nde ahır yangını; 7 büyükbaş telef oldu
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, ahırda çıkan yangında, 7 büyükbaş telef oldu. Yusufeli'ne bağlı Yokuşlu köyü, Bağlık mevkisinde Hacı Kaya Çakmak'a ait ahırda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı....
GENEL 02.10.2019, 10:24
ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, ahırda çıkan yangında, 7 büyükbaş telef oldu.
Yusufeli'ne bağlı Yokuşlu köyü, Bağlık mevkisinde Hacı Kaya Çakmak'a ait ahırda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin, söndürülme çalışmlarına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürülen yangında, 7 büyükbaşın telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Yusufeli'ne bağlı Yokuşlu köyü, Bağlık mevkisinde Hacı Kaya Çakmak'a ait ahırda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ahırdan yükselen dumanları gören çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin, söndürülme çalışmlarına, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu güçlükle söndürülen yangında, 7 büyükbaşın telef olduğu belirlendi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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