Yusufeli Kaymakamı, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi

ARTVİN'de, CHP'nin itirazı sonrası Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimlerin 2 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği Yusufeli ilçesinde, Kaymakam Eyüp Kaykaç, belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.

Yusufeli'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işleminin sona ermesinin ardından yapılan ilk sayımlarda, CHP'li aday Barış Demirci, 2 oy farkla seçimi önde bitirdi. 1015 no'lu sandığa yapılan itirazlar üzerine yeniden yapılan sayımlarda ise bu kez, AK Parti'nin adayı Eyüp Aytekin 3 oy farkla, 1819 oyla seçimi kazandı. CHP'nin adayı Barış Demirci ise 1816 oyda kaldı. Ancak bu sandıkta 4 oy pusulası tespit edilemedi. CHP'li Barış Demirci'nin itirazı üzerine tutanak tutuldu, İl Seçim Kuruluna itiraz edildi. Diğer itiraz konuları ile birlikte bu kez ilçede 6 sandıkta yeniden sayım yapıldı. Sayım sırasında bir sandıkta daha oy pusulası tespit edilemedi. Bu sayımlara göre AK Parti adayı Eyüp Aytekin, 1 oy farkla kazandı. İlçede toplamda 5 oy pusulası tespit edilemedi. Belediye başkanlığı oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği de belirlendi.

CHP'liler, kayıp oy pusulaları olan sandıklarda seçimlerin yenilenmesi ve başkanlık oy pusulası çıkmayan zarfların tutanaklara işlenmediği gerekçesiyle usulsüzlük yapıldığı ve kısıtlıların oy kullandırıldığı iddiasıyla seçimlerin ilçe genelinde yenilenmesi talebi ile YSK'ya başvuruda bulundu. CHP'nin yaptığı itirazın ardından seçimin iptaline karar veren YSK, 2 Haziran'da yeniden seçime gidileceğini duyurdu.

KAYMAKAM KAYKAÇ, GÖREVLENDİRİLDİ

Artvin Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü'nce, yeniden seçime gidilecek olan Yusufeli'nde Eyüp Aytekin'den boşalan belediye başkanlığı için, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç görevlendirildi. İlçede yeniden seçim tarihi olan 2 Haziran'a kadar belediye başkan vekilliği yapacak Kaykaç göreve başladı. Kaykaç'ın katıldığı belediye meclisi olağan toplantısında gündem maddeleri görüşüldü.



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