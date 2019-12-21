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Yürüyüş yolu yapılan Ilgarini Mağarası turizme açıldı

BATI Karadeniz’de Bartın- Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki 250 metre derinliğe sahip Ilgarini Mağarası'na ulaşmak için yürüyüş yolu yapılarak, turizme açıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10....

GENEL 21.12.2019, 11:12
Yürüyüş yolu yapılan Ilgarini Mağarası turizme açıldı
BATI Karadeniz’de Bartın- Kastamonu sınırları içerisinde yer alan Küre Dağları Milli Parkı'ndaki 250 metre derinliğe sahip Ilgarini Mağarası'na ulaşmak için yürüyüş yolu yapılarak, turizme açıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, mağaranın arkeolojik ve endemik türler açından çok önemli olduğunu, içerisinde de Bizans döneminden kalma kalıntılarının bulunduğunu söyledi.
Kastamonu ve Bartın il sınırlarında bulunan Küre Dağları, 2000 yılında milli park ilan edildi. Milli parkın içerisinde Valla, Horma ve Çatak kanyonları ve Ilgarini Mağarası gibi jeolojik oluşumlar, Ilıca Şelalesi gibi doğal güzellikler bulunuyor. Sorkun Yaylası mevkiinde bulunan Ilgarini Mağarası'na traking ve doğa sporları için yapımına başlanan yürüyüş yolu, tamamlanarak turizme kazandırıldı.
AHŞAP MALZEMELERİ TAŞIMAK İÇİN İNSAN ZİNCİRİ VE KATIRLAR KULLANILDI
Tarım ve Orman Bakanlığı 10. Bölge Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılarak özel bir firmaya verilen ahşap yürüyüş yolunun yapımına 2 ay önce başlandı. 60 işçinin çalıştığı yürüyüş yolunda zaman zaman zorlu araziye ağaçların taşınması için katırlar ve insan zinciri oluşturuldu. Zorlu parkur boyunca kayalara 9 bin 500 vida çakılırken, ahşap malzemenin sabitlenmesi için 350 kilo çivi kullanıldı. 2,5 kilometrelik parkur boyunca geçilmesi zor bölümlere 385 merdiven, 440 metrekare ahşap platform ile 450 metre uzunluğunda korkuluklar yerleştirildi. 
YOL ÜZERİNDE 2 AYRI MAĞARA VAR
Sorkun Yaylası ve Sümenler köyünün üst bölgesinde yer alan Ilgarini Mağarası'na çıkışta ilk olarak Mantar Mağarası yer alıyor. 30 metre uzunluğa sahip olan mağara, dev bir mantarı andıran 4 metre yüksekliğinde dev bir kalker kütlesinden oluşuyor.
Ilgarini Mağarası'na 1 kilometre uzaklıktaki dikey bir mağara olan Ejder Çukuru bulunuyor. Ejder Çukuru'nun ağız genişliği 15 metre, dikey derinliği ise 70 metre, alanda manzarasının izlenmesi için ahşaptan seyir terası yapıldı.
250 METRE DERİNLİĞİNDE
2,5 kilometrelik yürüyüş yolunun sonunda denizden yüksekliği bin 250 metre olan Ilgarini mağarası yer alıyor. Mağaranın giriş ağız genişliği 22 metre, yüksekliği ise 30 metre, içeriye doğru 858 metre uzunluğundaki 250 metre derinliği ile Türkiye'nin en derin mağaralarından olan Ilgarini'nin 220 milyon yılda oluştuğu tahmin ediliyor.
DOĞA TURİZMİNE İVME KAZANDIRACAK
Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdürü Hasan Başyiğit, "Küre Dağları Milli Parkımız Kastamonu ve Bartın sınırları içerisinde bulunan 37 bin hektarlık alanı kaplayan bir yerimizdir. Biyoçeşitlilik açısından Avrupa’da 100 sıcak noktada, Türkiye’de ise 9 sıcak nokta arasında yer almaktadır. Milli parkımız dünyada tanınan bir alanımızdır. Avrupa Pan Parks ile Platin Yabanıl sertifikasına sahiptir. Burada kanyonlar şelaleler ve mağaralar çok dikkat çekiyor. Son yıllarda da ziyaretçi sayısını arttığı görüyoruz. Herkesi buraya bekliyoruz. Bunun dışında başka projelerimiz var. Onlara da önümüzdeki süreçte başlamayı düşünüyoruz.”

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