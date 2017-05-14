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Yürüyen merdivene ayağı sıkışan taksici yaralandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'de üst geçidin yürüyen merdiveninin 'stop' düğmesine basıp ters çalıştırdığı ileri sürülen taksi şoförü 42 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş'ın ayağı kırılan basamaklarda sıkıştı. Çağrılan...

Yürüyen merdivene ayağı sıkışan taksici yaralandı

Mehmet GÜNEY/İZMİR, () - İZMİR'de üst geçidin yürüyen merdiveninin 'stop' düğmesine basıp ters çalıştırdığı ileri sürülen taksi şoförü 42 yaşındaki Hüseyin Beşiktaş'ın ayağı kırılan basamaklarda sıkıştı. Çağrılan itfaiye tarafından kurtarılan ve alkollü olduğu ileri sürülen Beşiktaş, hastanede tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Karşıyaka İlçesi, Anadolu Caddesi Dedebaşı Mahallesi girişinde meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen taksi şoförü Hüseyin Beşiktaş, yürüyen merdivenlerden üstgeçide çıkmak istediği sırada merdivenin basamakları kırılıp düşerken, Beşiktaş'ın sol bacağı basamakların arasına sıkıştı. Basamağın düşme sesini duyan polisler geldiklerinde Hüseyin Beşiktaş'ın bacağının sıkıştığını görüp sağlık ekipleri ve itfaiyeyi çağırdı. Gelen itfaiye ekibinin kurtardığı Hüseyin Beşiktaş, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Bacağında kesikler bulunan Beşiktaş, tedaviye alındı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından yapılan incelemede Hüseyin Beşiktaş'ın, yürüyen merdiveni 'stop' düğmesine basarak durdurduğu, ardından düğmeleri kurcaladığı ters çalıştırdığı belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yürüyen merdiveni kurcalayıp ters çalıştırarak olaya neden olduğu iddiasıyla Hüseyin Beşiktaş hakkında şikayetçi olacaklarını söyledi.

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