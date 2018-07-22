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Yürüyemeyen yavru kediyi veterinere götürdü

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), () - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Hanife Coşkun, yürüme zorluğu çeken yavru sokak kedisini veterinere götürerek tedavi edilmesini sağladı. Caddede yürüme zorluğu çeken yavru sokak kedisini gören Hanife Coşkun,...

Yürüyemeyen yavru kediyi veterinere götürdü

Nusret DURUR/YUSUFELİ (Artvin), () - ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, Hanife Coşkun, yürüme zorluğu çeken yavru sokak kedisini veterinere götürerek tedavi edilmesini sağladı.
Caddede yürüme zorluğu çeken yavru sokak kedisini gören Hanife Coşkun, kucağına aldığı kediyi veterinere götürdü. Veteriner Ramazan Çakal'ın muayene ettiği kedinin sindirim sistemi sorunu yaşadığı ve bu nedenle yürüyemediği belirlendi. İlaç tedavisi uygulanacak kedinin sağlığına kavuşacağı belirtildi.
Hanife Coşkun, "Hayvanları sevip korumamız gerekiyor. Onlardan kimseye zarar gelmez" dedi.

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