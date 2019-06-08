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Yürüyemeyen 3 kardeşin hayali gerçek oldu

VAN'ın Erciş ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Ezel (12), Enes (11) ve Ezgi Çelikdede (9) kardeşlerin akülü araç hayali gerçek oldu. İlçede oturan iş adamı Habib Caroz tarafından alınan akülü...

Yürüyemeyen 3 kardeşin hayali gerçek oldu
VAN'ın Erciş ilçesinde Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığı nedeniyle yürüyemeyen Ezel (12), Enes (11) ve Ezgi Çelikdede (9) kardeşlerin akülü araç hayali gerçek oldu. İlçede oturan iş adamı Habib Caroz tarafından alınan akülü araçlara binen kardeşler, sahil yolunda tur attı.
Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde oturan Elif Çelikdede, bir kas hastalığı olan DMD nedeniyle yürüyemeyen çocukları Ezel, Enes ve Ezgi için yardım talebinde bulundu. İnşaat işçisi olan eşi il dışında çalıştığı için çocuklarını her gün okula ve fizyoterapiste götürürken büyük zorluk çeken Çelikdede'nin akülü araç isteği, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren iş insanı Habib Caroz tarafından karşılandı. Her çocuk için bir akülü araç alan Caroz, bunları aileye teslim etti. 
Ezel, Enes ve Ezgi Çelikdede kardeşler, akülü araçlarına binip büyük bir keyifle sahil yolunda tur attı.
Çocuklarının bu mutluluğu karşısında baba Cengiz ve Elif Çelikdede, iş adamı Habib Caroz'a teşekkür etti. 4 çocuk babasıHabib Caroz ise annenin ve çocukların bu isteğine duyarsız kalamayacağını, il dışında çalışmak zorunda kalan babalarına da yardımcı olmaya calışacaklarını belirterek, "Fiziksel engelli kardeşlerimiz için hepimizin gönlümüzdeki engelleri kaldırmamız gerekiyor. Her birimiz üzerimize düşen görevi yapmalıyız. Biz, 3 kardeşimizin akülü araç isteğini yerine getirdik ve mutluluklarına ortak olduk" dedi. 

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