Yürüteçli köpeğe bedensel engelli Mustafa, en iyi dost oldu

Melis KARAKUZULU/İZMİR, ()- İZMİR’de öğretmenlik yapan Mehmet Tanrıverdi, öğrencileri ile birlikte bir proje başlatarak, oyuncak tekerleklerden yaptığı protez yürüteç ile bir kazada bacağını kaybeden köpeğe umut oldu. Tanrıverdi’nin, doğuştan bedensel engelli birinci sınıf öğrencisi Mustafa ise 'Fıstık' adını verdikleri köpekle özel bir bağ kurarak, ona dost oldu.

İzmir’in Güzelbahçe ilçesindeki Ali Bayırlar İlkokulu’nda sınıf öğretmenliği yapan Mehmet Tanrıverdi, 6 yıl önce trafikte önündeki aracın bir sokak köpeğine çarptığını görünce köpeği veterinere götürdü. Veterinerin, köpeğin bacaklarının kırıldığını söylemesi üzerine onu sahiplendiren Tanrıverdi, bu olaydan çok etkilendi. Türkiye’de ve Almanya’da yürüteç yapan firmaları araştıran duyarlı öğretmen, fiyatların çok yüksek olduğunu fark edince yürüteçleri kendi yapmaya karar verdi. Tanrıverdi, öğretmenlik yaptığı birinci sınıf öğrencilerini de projeye dahil ederek, onlarda hayvan sevgisi yaratmayı amaçladı. Minik öğrenciler, evlerindeki oyuncaklarının tekerleklerini getirdi, Mehmet öğretmen ise, Güzelbahçe İl Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin’in de desteğiyle, bir hayvanseverin çalıştığı fabrikada 3 gün okul çıkışlarında çalışarak yürüteç yaptı. Alüminyum galvanizli boruları ısıtarak büken ve nalburdan aldığı parçaları birleştiren Tanrıverdi, Fıstık isimli, arka bacaklarından birini kazada kaybetmiş olan köpeğe ayak oldu. Yürüteç takıldıktan sonra çok daha rahat yürüyebilen Fıstık, öğrencilerin de en sevdiği can dostları oldu. 30 kişilik sınıfın başkanı, doğuştan fiziksel engelli öğrenci Mustafa Emir Özbay ise, Fıstık’la özel bir bağ kurarak, sokak hayvanlarına olan ön yargısından kurtuldu.

'EN GÜÇLÜ BAĞI BEDENSEL ENGELLİ MUSTAFA KURDU'

Projeye geçen sene başladığını anlatan Mehmet Tanrıverdi, şunları söyledi:

"Bu sene proje aktifleşti. Projede fabrika sahibi bir hayvansever fabrikasını bize açtı, makine mühendisi bir arkadaşımız yürütecin çizimlerini yaptı. Kesim, statik denge ve ayarları fabrikaya gidip hazırladık. Malzemeleri alüminyum galvanizli borular bulduk, onları yüksek derecede ısıtıp büktük. Nalburlardan malzeme aldık, öğrencilerim oyuncaklarının tekerleklerini getirdi. Benim en büyük hevesim çocuklarda bir farkındalık yaratmaktı, onlara dokunabilmekti. Bunlar sahipsiz sokak hayvanları, çok acı çekiyorlar. Onların hayatını biraz da olsun kolaylaştırmak istedim. Proje çocukları çok etkiledi, artık resim çizin dediğimde hepsi yürüteçli kedi, köpek çiziyor. Demek ki onlara dokunabilmişiz. Sınıfımızda bir de doğuştan fiziksel engelli özel bir öğrencimiz var. Mustafa akademik anlamda çok başarılı ve akıllı bir çocuk. O da köpekle farklı bir bağ kurdu, Fıstık ona çok alıştı. Mustafa'nın dünyasında bir değişiklik yarattı Fıstık. Ailesi bana çok güzel şeyler söyledi, teşekkür etti."

'BAZEN BENDEN HIZLI YÜRÜYOR, ONUNLA YÜRÜMEYİ SEVİYORUM'

Okulun öğrencilerinden doğuştan fiziksel engeli bulunan Mustafa Emir Özbay ise Fıstık'la çok farklı bir bağ kurduğunu vurgulayarak, "Hayvanları seviyorum. Sokak hayvanlarına çok fazla yaklaşamıyordum, çünkü arabama saldırabileceklerinden korkuyordum. İçten onları çok seviyorum fakat dokunmuyordum. Fıstık'la tanıştıktan sonra bakış açım değişti. O bana saldırmıyor, üstüme çıkmıyor. O yüzden korkmuyorum. Benimle beraber yürüyebiliyor, bunu çok seviyorum. Hatta benden biraz hızlı yürüyor, bazen zinciri elimden kaçıyor. Önceden çok zor yürüyormuş şimdi daha özgür" dedi.

'FISTIK'A YÜRÜTECİ İLK TAKTIĞIMIZDA YÜZÜNDEKİ İFADEDEN MUTLULUĞUNU GÖREBİLİYORDUK'

Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdür Öznur Çetin, "Benim zaten köpeklere inanılmaz bir sevgim var. Mehmet hocamın projesini duyunca hemen dahil olmak istedim. İmkansızlıklardan dolayı ara verilmiş olan bir projeydi. Projeyi hızlandırdık, Mehmet hocamla fabrikaya gittik. Orada 2-3 gün boyunca yürüteç üzerinde çalıştık. Köpeğimizde denedik. Yürüteçler normalde çok pahalıya mal oluyor. Biz daha ucuza mal ederek, Türkiye’nin her yerindeki engelli hayvanlarımıza destek vermeye çalışacağız. Tüm hayvanlara yapacağız, çünkü onlar çok değerli varlıklar. Bu canların yürümeye başlaması, onlara bir nebze de olsa umut olmak inanılmaz bir duygu. Fıstık’a yürüteci ilk taktığımızda yüzündeki ifadeden mutluluğunu görebiliyorduk" dedi.

Öğrencilerden Yiğit Yıldız ise, "Bu projeyi yapmamız bence iyi oldu. En azından o hayvan yürüyebiliyor. Ben hayvanları severim. Köpekler de en sevdiğim hayvanlardan biridir. Sakat bir köpeğe umut olduk" şeklinde konuştu.

BERGAMA'DAN SİPARİŞ VAR

Tanrıverdi, Bergama'daki felçli bir köpeğe de aparat yapacağını "Bergama'dan bir ablamız aradı, felçli bir köpeği varmış. Ona üç aşamalı farklı bir sistem yapacağız. Bunun dışında gelecekte, Doğu'da anne babasının kucağında okula götürdüğü fiziksel engelli öğrenciler için de tekerlekli sandalye yapmayı planlıyoruz. Hayırsever vatandaşlarımız da akü bağışlayabilirse, imkanımız olursa o çocukları da sevindirmek istiyoruz" diye konuştu.



