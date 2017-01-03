Yurttaki doğalgaz zehirlenmesine soruşturma

SİVAS'ta bir öğrenci yurdunda kalan 68 öğrencinin zehirlenmesine yol açan olayın, doğalgaz tesisatına yapılan bilinçsiz müdahale sonucu gerçekleştiği açıklandı. Olası patlamanın görevlilerin dikkati ve zamanında müdahalesiyle önlendiği ortaya çıktı. Valilik soruşturma başlattı.Dün sabah saatlerinde Halil Rıfat Paşa Mahallesi'nde bulunan Özel Gizem Kız Öğrenci Yurdunda, doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Yurtta kalan öğrencilerde gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma başladı. Öğrenciler ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ve Numune Hastanesi'nde tedavileri yapılan 68 öğrenci daha sonra taburcu edildi.Sivas'ta doğalgaz dağıtımını yapan Aksa Sivas Doğalgaz firması, konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada dün sabah saatlerinde yapılan ihbar üzerine ekiplerin kısa sürede yurda ulaştığı belirtildi. Öğrenci yurdunun teknik görevlisi tarafından durumun fark edilip haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan ekiplerin, gaz kaynağını keserek ortam havalandırması yapıp olası bir patlamayı önlediği belirtildi. Binada gazdan etkilenen öğrencilerin tahliye edilmesinin ardından yapılan incelemede 1 Ocak'ta kazan dairesindeki ısıtma cihazının arızalanması üzerine çağrılan yetkili servisin yanlış işlemi sonucu olayın gerçekleştiği ileri sürüdü.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yetkili servis tarafından yapılan bakım sonrası devreye alınan kazanın çalışması esnasında bu durumun ortaya çıktığı anlaşılmıştır. Kazan dairesinde yapılan incelmede ortama karbonmonoksit gazının sızdığı tespit edilmiştir. Karbonmonksit gazının bağlantı noktalarından ve ana üniteden ortama salındığı gözlemlenmiştir.'SORUMLULUK TÜKETİCİLERDE'Aksa Sivas Doğal Gaz Bölge Müdürü İnan Yıldırım, doğalgaz bilinçli kullanıldığında son derece güvenli bir yakıt olduğunu belirterek, "Ancak yaşadığımız bugünkü olay gibi, gerekli önlemlerin ve kullanım şartlarının tam olarak yerine getirilmediği durumlar vatandaşlarımızın can güvenliği için risk oluşturmaktadır. Biz güvenli bir şekilde gaz arzının sunumunu sağlamak için şebekemizin sürekli olarak takibini yapmaktayız. Bu kapsamda periyodik bakımlarımız, kaçak arama faaliyetlerimiz eksiksiz olarak yerine getirilmektedir. Ayrıca kaynağında kokusuz olan doğalgazın herhangi bir kaçak halinde algılanabilmesi için kokulandırma işlemleri yapılmakta ve çok hassas bir şekilde ölçümleri yapılarak takibi sağlanmaktadır. Öncelikle; kullanıcılar iç tesisatlarının ve yakıcı cihazlarının düzgün kullanımından sorumludurlar. İzinsiz tadilat, uygunsuz ve kötü kullanım, yanlış ve bozuk ekipman kullanılması, proje dışı tesisat yapımı ile tesisatın bakımsızlığı nedeniyle doğabilecek olumsuzlukların sorumluluğu tüketicilere aittir. Bir diğer önemli konu ise; izinsiz kazı yapılması hususudur. Şehrimizde yapılacak tüm kazı ve alt yapı çalışmaları öncesinde şirketimize bilgi verilmesi ve yetkili personelimizin nezaretinde kazı işleminin yapılması gerekmektedir. Bu iki konu şebekenin güvenli kullanımı ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından hayati öneme sahiptir" dedi.Öte yandan Sivas Valiliği konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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