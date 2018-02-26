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Yurtta sızan dumandan 4 öğrenci etkilendi

MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki öğrenci yurdunda kömürlü kalorifer kazanından sızan dumandan etkilenen 4 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, gazın sızma nedenin araştırıldığı...

Yurtta sızan dumandan 4 öğrenci etkilendi
MANİSA'nın Yunusemre ilçesindeki öğrenci yurdunda kömürlü kalorifer kazanından sızan dumandan etkilenen 4 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu belirtilirken, gazın sızma nedenin araştırıldığı söylendi.
Olay, bugün öğle saatlerinde, Yunusemre ilçesinde bir lisenin öğrenci yurdunda yaşandı. Öğrenci yurdunun kömürle çalışan kaloriferinden, nedeni bilinmeyen şekilde duman sızdığı, dumanı yurt yöneticilerinin hissetmesiyle birlikte yurtta kalan öğrencileri dışarı tahliye ettiği ve ardından 4 kız öğrencinin dumandan öksürmesi sebebiyle hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Dumandan etkilenen Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri C.S.D. (16), H.G. (18), Ş.K. (18) ve L.T. (17), Acil Servis 112 ekipleri tarafından yurtta ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kız öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Manisa İl Milli Eğitim Müdür Vekili Necmettin Okumuş, "Öğrenci yurdumuzun kömürle çalışan kalorifer kazanında bir duman sızması olmuş. Bu duman yurttaki idare ekip tarafından hissedilerek, öğrenciler hemen dışarı çıkarılmış. Öğrencilerimizden 4'ünün öksürmeye başlaması üzerine önce Acil Servis 112 ekipleri müdahale etmiş sonra bazı tetkiklerin yapılması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırılmışlar. Şu anda öğrencilerimizin sağlık durumları çok iyi. Korkulacak bir durum yok" diye konuştu.

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