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Yurt dışı oyları Ankara'ya getirildi

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili genel seçimi nedeniyle yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirildi. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili genel seçimleri için yurt dışındaki seçmenlerin kulladığı...

Yurt dışı oyları Ankara'ya getirildi
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili genel seçimi nedeniyle yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirildi.
24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'inci Dönem Milletvekili genel seçimleri için yurt dışındaki seçmenlerin kulladığı oylar, akşam saatlerinde Ankara'ya getirilmeye başlandı. Oyların bulunduğu ilk uçak, saat 21.30 sıralarında Türk Hava Yolları'na ait uçakla Esenboğa Havaalanı'na getirildi. Burada yetkililer tarafından teslim alınan oy sandıkları, polis eskortu eşliğinde TIR'larla Ankara Ticaret Odası (ATO) Kongre Merkezi'ne götürülerek özel depolara yerleştirildi. Oy sandıklarının karşılanmasında parti temsilcileri de yer aldı.
Yurtdışında, seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 47 bin 323 seçmen için 60 ülke, 123 temsilcilikte sandık kurulurken, seçmenlerin 1 milyon 486 bin 408'i 24 Haziran için oy kullandı. 

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