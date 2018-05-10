Yurda kaçak sokulan köpekler, açık artırma ile satıldı

EDİRNE'de sınır kapılarından yurda kaçak olarak getirilen 30 köpek, Kapıkule Sınır Kapısı'nda açık artırma usulüye satışa çıkarıldı.Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü (TASİŞ), Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak olarak getirilirken yakalanan aralarında Çin aslanı, King Charles, Terrier, Pekingese ve Pug cinslerinin de bulunduğu 30 köpeği açık artırma usulü ile satışa çıkardı. Köpekler için TAŞİS tarafından 900 ile 2 bin lira arasında değişen satış bedelleri belirlendi. İhale sonucu Pug cinsi köpek 900 liradan satılırken, diğer köpeklere farklı teklifler verildi. Kurumun teklifleri onaylaması halinde satışların gerçekleşeceği ve köpeklerin yeni sahiplerine verileceği belirtildi.

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