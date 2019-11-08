Son Dakika
Yunusu kurtaran Beytullah Kara'ya teşekkür plaketi
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Belediye Başkanı AK Parti'li Mevlüt Oruçoğlu, 4 Kasım günü karaya vuran yunusu denizle buluşturan Beytullah Kara'ya teşekkür plaketi verdi. 4 Kasım günü Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun...
GENEL 08.11.2019, 11:20
ÇANAKKALE'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Belediye Başkanı AK Parti'li Mevlüt Oruçoğlu, 4 Kasım günü karaya vuran yunusu denizle buluşturan Beytullah Kara'ya teşekkür plaketi verdi.
4 Kasım günü Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkisine balık tutmaya giden Beytullah Kara ve Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusun çırpındığını gördü. İki arkadaş hemen yunusun yanına koştu. Ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçasını sıvayan Beytullah Kara, yunusun kuyruğundan çekip, ardından da yuvarlayarak yeniden denizle buluşturdu. Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.
Bu güzel davranış karşısından Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Beytullah Kara’ya teşekkür ederek, plaket verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Oruçoğlu, "Ulusal ve yerel medyada yer alan, Geyikli sahillerinde karaya vuran denizlerin en sevimli canlılarından biri olan yunusu kurtaran Beytullah Kara'ya beldemiz adına teşekkür ederim" dedi.
4 Kasım günü Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesi Kumburun mevkisine balık tutmaya giden Beytullah Kara ve Tamer Yılmaz, sahile vuran yunusun çırpındığını gördü. İki arkadaş hemen yunusun yanına koştu. Ayakkabılarını çıkarıp, pantolonunun paçasını sıvayan Beytullah Kara, yunusun kuyruğundan çekip, ardından da yuvarlayarak yeniden denizle buluşturdu. Yaşam alanına yeniden kavuşan yunus, birkaç tur attıktan sonra gözden kayboldu.
Bu güzel davranış karşısından Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Beytullah Kara’ya teşekkür ederek, plaket verdi. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Oruçoğlu, "Ulusal ve yerel medyada yer alan, Geyikli sahillerinde karaya vuran denizlerin en sevimli canlılarından biri olan yunusu kurtaran Beytullah Kara'ya beldemiz adına teşekkür ederim" dedi.
22°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 08 Kasım 2019
|İmsak
|06:10
|Güneş
|07:37
|Öğle
|12:53
|İkindi
|15:34
|Akşam
|17:59
|Yatsı
|19:21
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|19
|2. Sivasspor
|10
|18
|3. Malatyaspor
|10
|17
|4. Fenerbahçe
|10
|17
|5. Trabzonspor
|10
|16
|6. Başakşehir
|10
|16
|7. Galatasaray
|10
|16
|8. Beşiktaş
|10
|15
|9. Gaziantep FK
|10
|15
|10. Konyaspor
|10
|13
|11. Kasımpaşa
|10
|12
|12. Göztepe
|10
|12
|13. Denizlispor
|10
|11
|14. Antalyaspor
|10
|11
|15. Çaykur Rizespor
|10
|11
|16. Ankaragücü
|10
|9
|17. Gençlerbirliği
|10
|7
|18. Kayserispor
|10
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|10
|20
|2. Ümraniye
|10
|17
|3. Balıkesirspor
|10
|17
|4. Akhisar Bld.Spor
|10
|17
|5. Erzurum BB
|10
|17
|6. Fatih Karagümrük
|10
|16
|7. Bursaspor
|10
|16
|8. Altay
|10
|15
|9. Keçiörengücü
|10
|15
|10. Menemen Belediyespor
|10
|14
|11. Adana Demirspor
|10
|12
|12. İstanbulspor
|10
|12
|13. Osmanlıspor
|10
|10
|14. Boluspor
|10
|9
|15. Giresunspor
|10
|9
|16. Adanaspor
|10
|8
|17. Altınordu
|10
|6
|18. Eskişehirspor
|10
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|11
|31
|2. Man City
|11
|25
|3. Leicester City
|11
|23
|4. Chelsea
|11
|23
|5. Arsenal
|11
|17
|6. Sheffield United
|11
|16
|7. Bournemouth
|11
|16
|8. Brighton
|11
|15
|9. Crystal Palace
|11
|15
|10. M. United
|11
|13
|11. Tottenham
|11
|13
|12. Wolverhampton
|11
|13
|13. West Ham
|11
|13
|14. Burnley
|11
|12
|15. Newcastle
|11
|12
|16. Aston Villa
|11
|11
|17. Everton
|11
|11
|18. Southampton
|11
|8
|19. Norwich City
|11
|7
|20. Watford
|11
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|11
|22
|2. Real Madrid
|11
|22
|3. Real Sociedad
|12
|22
|4. Atletico Madrid
|12
|21
|5. Sevilla
|12
|21
|6. Granada
|12
|20
|7. Getafe
|12
|19
|8. Villarreal
|12
|18
|9. Osasuna
|12
|18
|10. Athletic Bilbao
|12
|17
|11. Levante
|12
|17
|12. Real Valladolid
|12
|17
|13. Valencia
|12
|17
|14. Eibar
|12
|15
|15. Real Betis
|12
|13
|16. Deportivo Alaves
|12
|12
|17. Mallorca
|12
|11
|18. Celta de Vigo
|12
|9
|19. Espanyol
|12
|8
|20. Leganés
|12
|5