Yunuslur, Alaplı'da çaya girdi

ZONGULDAK’ın Alaplı ilçesinde, balıkları takip ettikleri tahmin edilen iki yunus çaya girdi. Bir süre çayda yüzen yunuslar yeniden denize döndü.Alaplı ilçe merkezinden denize dökülen Alaplı Çayı'nda iki yunus görüldü. Çevre sakinleri, balık sürülerini takip ederek çaya girdiği tahmin edilen yunusları ilgiyle izledi. Cep telefonlarıyla yunusların fotoğraflarını çekti. Yunuslar, bir süre çayda yüzdükten sonra tekrar denize döndü.

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