Yunuseli Havalananı’nda tarifeli sefer sorunu çözülüyor

BURSA, () - BURSA’da, 16 yıl sonra yeniden açılan Yunuseli Havaalanı’ndan tarifeli uçak seferlerinin durdurulmasının ardından, Bursa Büyükşehir Belediyesi eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, birkaç evrak eksikliği nedeniyle sorun yaşandığını belirterek, "En kısa sürede eksiklikler tamamlanarak tarifeli seferler yeniden başlayacak" dedi. Altepe, dolmuş uçak seferleri için de 20-30 kişilik 2-3 uçak alacaklarını söyledi.

Yenişehir Havaalanı’nın açılmasının ardından 2001 yılında kapatılan Yunuseli Havaalanı, 16 yıl aradan sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçen 1 Şubat günü yeniden hizmete açıldı. Havalanın açılmasıyla birlikte Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Gemlik’ten yapılan İstanbul Haliç’e tarifeli uçak seferleri buraya alındı. Ancak, geçen hafta Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü havaalanındaki eksiklikler nedeniyle ticari tarifeli uçuşların durdurulmasını istedi. Bunun üzerine seferler durdurularak, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından havaalanındaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalara başlandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe yaptığı açıklamada, Yunuseli Havalimanı’nda tarifeli seferlerin bazı eksik evrakın tamamlanmasıyla birkaç güne kadar başlayacağını söyledi. Sektörde tek başına olmak isteyenlerin Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin havacılık faaliyetlerini engellemeye çalıştıklarını kaydeden Altepe şöyle dedi:

"Sektör daha önce bazılarının tekelindeydi. Belediye bu işe girişince farklı şikayetler ortaya çıktı. Ancak bu iş o kadar zor bir iş değilmiş. Bu havalimanları boş durur mu? Bursa’da birkaç yere inilip kalkılmalı. Bir saat sonra Bulgaristan'a gidiyorsun. Bas marşa git oraya. Ne kadar kolay, rahat, ucuz. Kendi uçağınla Bulgaristan’ın ortasına gitsen yakacağın yakıt 100- 110 lira. Oraya gidip işini görüyorsun dönüyorsun."

DOLMUŞ UÇAKLAR ÇALIŞACAK

Bursa’dan hava dolmuş taşımacılığı için 20-30 kişilik uçak araştırması yaptıklarını ilk etapta 2-3 tane alınacağını belirten Başkan Altepe, "4 tane deniz uçağımız var. Karadan karaya uçaklar ise şehirlerarası dolmuş çalışacak. Dolmuş uçakların dolacağına inanıyorum. Bursa’dan diğer büyük illere de tarifeli seferleri kısa sürede hayata geçirmek istiyoruz" diye konuştu.

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