Yunus Parkları Derneği'nden, deniz memelilerinin araştırılmasına destek

DENİZ Memelileri ve Yunus Parkları Derneği, üniversitelerin bilimsel çalışmaları kapsamında kuzey denizlerinde yaşayan deniz memelilerinin yaşam ve davranışlarına yönelik bilimsel araştırmalarına destek olacak.Türkiye turizminde önemli bir yer tutan Yunus Parkları, üniversitelere bilimsel çalışmalarında destek olmak için kapılarını açıyor. Kuzey denizlerinde yaşayan deniz memelilerinin yaşam ve davranışlarına yönelik araştırmaların yapılması ve bilimsel bilgilerin ortaya konulması için başlatılacak proje kapsamında, donanımlı Türk veterinerlerinin yetiştirilmesi hedefleniyor. Proje ile birlikte nitelikli eleman ve donanımlı Türk veterinerlerinin yetiştirileceğini belirten Deniz Memelileri ve Yunus Parkları Derneği Başkanı Cenk Gökalp, aynı zamanda dünyanın deniz hayvanlarına yönelik yetişmiş eleman açığını da kapatmaya katkı sağlayacaklarını dile getirdi. Üniversitelere hem eğitim hem teorikte destek olmak için hazır olduklarını ifade eden Gökalp, gerçekleştirecekleri proje ile deniz memelilerinin yaşam, davranış ve geleceklerine yönelik bilimsel araştırmaların yapılmasının hedeflendiğini kaydetti.'HER ÜNİVERSİTE İLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA HAZIRIZ'3 tarafı denizlerle kaplı Türkiye’de deniz hayvanları üzerine uzmanlaşmış nitelikli elaman azlığına dikkat çeken Gökalp, gerçekleştirilecek projenin ülke için önemine değinerek, "Şu anda önemli üniversitelerdeki akademisyenler ile görüşülüyor. Bu konuda her üniversite ile işbirliği yapmaya hazırız. 'Yunus parklarını, sadece ticari bir kurum' olarak algılamak kesinlikle yanlıştır. Eğitici ve çevreci bir misyonla hareket eden bu parkların, sağlık, ekonomi ve sosyal hayata katkısı büyüktür. Şimdi de kapılarını üniversitelere açan yunus parkları, deniz memelilerine yönelik yürütülecek bilimsel çalışmalara destek olacak" dedi.