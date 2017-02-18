Yunus Emre mesajlı Cumhuriyet filmine Las Vegas'ta 2 ödül

CUMHURİYET Bayramı'nın 93'üncü yıl dönümü nedeniyle , Beylikdüzü Belediyesi tarafından hazırlanan Yunus Emre'nin "Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san!" dizelerinin yer aldığı kısa film, ABD'nin önde gelen dergilerinden Campaigns&Elections'ın uluslararası 2017 Reed ödüllerinde iki ödül birden kazandı. Las Vegas'ta düzenlenen törende 5 dalda finale kalan film hem dünyanın hem de Avrupa'nın en iyi online reklam kampanyası seçildi.Geçen Cumhuriyet Bayramı öncesi sosyal medya hesaplarından yayınlanan ve kısa sürede binlerce kişi tarafından tıklanan 2 dakika 12 saniyelik filmde, Cumhuriyet ve demokrasinin birlikte güzel olduğu vurgulanmıştı. Filmde, Kurtuluş Savaşı sırasında Mustafa Kemal'in "Bu mücadele başarıya ulaşırsa, hükümet şekli ne olacak?" sorusuna "Zamanı geldiğinde Cumhuriyet olacaktır" yanıtı verdiği vurgulandı. Filmde, Türkiye'nin 1920'lerden bu güne hep doğru yolu gösteren, aynı rota üzerinde ilerlemesini sağlayan 'Cumhuriyet pusulası'nın üzerinde 'Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. Milletin kaderini millet belirler' yazılı oduğu belirtildi. Çeşitli animasyonlarla desteklenen filmde şu ifadeler yer aldı:"Cumhuriyet; milli iradeye dayalı devlet düzeni, eşit yurttaşların onurlu birliğidir. Cumhuriyet, din ve devlet işlerinin ayrılmasını gerektirir. Demokrasi, cumhuriyet ile en uyumlu yaşam biçimidir. Demokrasi ve cumhuriyet birbirinden güç alır, birbirine değer katar. Demokrasi için sandık şarttır ama yeterli değildir. Bir rejimin demokrasi olabilmesi için özgür ve dürüst seçimlerin yanı sıra kuvvetler ayrılığı, hukuk devleti, çoğulcu ve katılımcı siyasi bir yapı da gerektirir. Çünkü demokrasi çoğunluğun yönetme, azınlığın var olma hakkı demektir. Özetle demokrasi tüm hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı rejimin adıdır. Cumhuriyet ve demokrasiyi ayakta tutan asıl güç insandır. Bugün bize düşen görev, Cumhuriyet ve demokrasinin temel değerlerini hayatımızın her alanında hakim kılmaktır. Bunun için Yunus Emre'ye kulak vermek yeter; Sen sana ne sanırsan başkasına da onu san! Yani kendin için ne istiyorsan başkası için de aynısını iste. Ve kendine yapılmasını istemediğin ne varsa başkasına da yapılmasına izin verme. Yaşasın cumhuriyet, yaşasın demokrasi."İKİ ÖDÜL KAZANDIBeylikdüzü Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin önde gelen dergilerinden Campaigns&Elections'ın uluslararası 2017 Reed ödüllerinde 'Cumhuriyet ve Demokrasi' filmi iki ödül birden kazandı. Çok sayıda ülkeden kampanyanın katıldığı Las Vegas'ta düzenlenen törende 5 dalda finale kalan film hem dünyanın hem de Avrupa'nın en iyi online reklam kampanyası seçildi. Las Vegas'taki törende büyük ödülleri Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Öykü Ajans adına Necati Özkan birlikte aldı. İmamoğlu yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün , Türk demokrasisi için 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' mottosuyla rotayı çizdiğini belirtirken, "Bu rota sonsuza kadar istikametimizdir. Ödüle layık görülen bu filmi de unutkanlara, genç kuşaklara, tek adamcı fikirlere itibar edenlere, bu rotanın ne kadar değerli olduğunu tekrar hatırlatması için hazırladık. Daha fazla demokrasi ve daha fazla insan hakları bugün, istisnasız dünyadaki tüm yönetimlerin en fazla ihtiyaç duyduğu iki unsurdur" dedi.

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