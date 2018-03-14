Yunanistan'ın el koyduğu yat Bodrum'a getirildi

YUNANİSTAN'ın Astipalya Adası'nda eksik evrak gerekçesiyle geçen yıl 23 Eylül'de el konulan 'Halis Temel' isimli Türk bayraklı turistik yat, 6 ay sonra teslim alındı. Yat ve personeli, bugün öğle saatlerinde Bodrum'a döndü.

Bodrum'da charter turizm yapan 42 metre uzunluğundaki, 12 kabinli, Türk bayraklı, 1,5 milyon Euro değerindeki 'Halis Temel' isimli ahşap yat, geçen yıl 20 Eylül'de, 18 ABD'li yolcusu ile Akdeniz'de mavi yolculuk için denize açıldı. Yunanistan'a ait Rodos Adası'ndan giriş yapan yat, geçen yıl 23 Eylül'de, Astipalya Adası'na da uğradı. Yaklaşık 400 kişinin yaşadığı adada polis, eksik evrak gerekçesiyle kaptan 30 yaşındaki Hakan Tekerek'i gözaltına aldı. Yunanistan'ın İstanköy Adası'nda mahkemeye çıkarılan kaptan Tekerek'e, 110 bin Euro ceza kesilerek serbest bırakıldı. Kaptan Tekerek ile yat personeli gemici Olcay Garip (27), yağcı Osman Desti (26) ve gemici Erman Gökkaya (27), Kilimli (Kalimnos) Adası limanına getirilerek bağlanan yatı almak için beklemeye başladı. 6 aylık bekleyiş sonlandı. Yat, bugün personeliyle birlikte Bodrum'a getirildi. Şirket yöneticisi Aykut Uzunşimşek ve Erhan Berber, tekneyi karşıladı.

muhabirine açıklama yapan Yönetici Uzunşimşek, "Yunan polisi, başıdan itibaren hukuksuzluk ile yürüttü süreci. Yatımızın kaptanına kesilen 110 bin Euroyu, ki bu bugüne kadar Türk teknelerine kesilen en büyük cezadır, ödeyerek kurtarabildik. Yatın kaptanına kesilen ceza varsa, tekneyi bağlamamaları gerekirdi. Ancak birçok bahane üreterek yatı 6 ay bağladılar. Türk ve Yunan hükümetlerinin yaptığı görüşmeler sonunda belgelerimizi istenilen şekilde tekrar düzenledik. Bu yıl ilk turist kafilemizi 12 kişilik olarak 28 Nisan tarihinde İstanköy-Kilimli -Patmos adalarına göndereceğiz. İki ülke arasında halen devam eden siyasi gerginlikler, inşallah bir kez daha yaşanmaz. Yunan'ın uyguladığı bu baskı ve kanunsuzluk nedeniyle bazı şirketlerin yat bayraklarını Yunan bayrağına çevirdiğini duyuyoruz ancak biz şirketimizde hiçbir bayrağımızı değiştirmeyeceğiz. Ege ve Akdeniz'de Türk bayrağı ile deniz turizmine hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Bizim Yunan halkı, vatandaşları ile hiçbir sorunumuz yok. Onların da bizimle sorunu yok. İnşallah siyasi olduğunu düşündüğümüz bu kriz kısa zamanda çözülür, gerginliğin Ege gibi bir barış denizinde kimseye faydası yok" dedi.



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