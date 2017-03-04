Yunanistan'dan gelen Tepeli Pelikan, Söke'de elektrik teline konunca telef oldu

YUNANİSTAN'dan gelen bir tepeli pelikan, Aydın'ın Söke ilçesinde elektrik tellerine konunca telef oldu.Yunanistan'da yavruyken uydu vericisi takılan bir tepeli pelikanın sinyallerinin Söke'de hep aynı noktadan gelmesi, iki ülkedeki doğa dostlarını harekete geçirdi. Balkanların en yüksek tektonik göllerden biri olan ve Makedonya, Arnavutluk ile Yunanistan sınırları içindeki Prespa Gölü'nde verici takılan pelikanı izleyen Yunan bilim insanları Dr. Olga Alexandrou ve Dr. Giorgos Catsodorakis, Türkiye'ye geçen pelikan üzerindeki vericinin sürekli aynı yerden sinyal vermesi üzerine, Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği bilim danışmanı Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Tabiat Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Yrd. Doç. Dr. Ortaç Onmuş'a haber verdi.Yrd.Doç.Dr. Onmuş'un ihbarı üzerine Söke Ovası'nda arama çalışmasına başlayan EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ve arkadaşları, tepeli pelikana ulaştı. Söke Ovası'nda, bir çiftliğe yakın alanda, azmak kıyısında bulunan pelikanın etinin yanmış olduğu, üstünden geçen elektrik tellerine konunca akıma kapıldığı tespit edildi. Pelikanın üzerindeki uydu verici cihazı ve numaralı plaket çıkarıldıktan sonra ayağında takılı bulunan NO36 numaralı halka ile birlikte Ege Üniversitesi'ne gönderildi.Ülke sınırı tanımayan bu canlıların korunması gerektiğini söyleyen EKODOSD Başkanı Sürücü, "Kıyılarımıza gelen Akdeniz foku gibi, Yunanistan'dan gelen tepeli pelikanın da nesilleri tehlike altında ve sayıları çok azaldı. Bu canlıların yaşam alanlarının korunması için hem Yunanistan'a hem de ülkemize önemli görevler düşmektedir. Her iki ülkede de üremeleri ve beslenmeleri, sınır tanımadan gezip dolaşmaları, hem Yunanistan hem de Türkiye için büyük bir zenginliktir. Bu zenginliklerin kaybolmaması bizlere bağlıdır. Özellikle Aşağı Büyük Menderes Havzası'nda bulunan eski menderes yatakları olan azmakların korunması, sazlıklarının yakılmaması ve sularının kirletilmemesi gerekir" dedi.

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