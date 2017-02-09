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Yunanistan'da mülteci faciasında 1'i Türk 2 kaptana 820 yıl hapis, 2.6 milyon euro ceza

EGE'de 2 yıl önce 19 mültecinin öldüğü faciayla ilgili Yunan makamlarınca yargılanan 1'i Türk, diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdi. Yunanistan'da yayın yapan 'www.kalymnosnews.gr'...

Yunanistan'da mülteci faciasında 1'i Türk 2 kaptana 820 yıl hapis, 2.6 milyon euro ceza
EGE'de 2 yıl önce 19 mültecinin öldüğü faciayla ilgili Yunan makamlarınca yargılanan 1'i Türk, diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdi.
Yunanistan'da yayın yapan 'www.kalymnosnews.gr' adlı site, ölümle sonuçlanan mülteci geçişinde yakalanan 2 kaptana büyük ceza verildiğini duyurdu. Kardak kayalıklarını geçtikten sonra Yunan sularında batan, 12'si çocuk 19 mültecinin ölümüne neden olan faciayla ilgili yaşları 28 ve 32 olan biri Türk diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdiği belirtildi. Faciadan kurtarılan 45 kişi, Kilimli Adası'na (Kalimnos) oradan Atina'daki göçmen kampına götürülmüştü.

  

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