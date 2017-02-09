Yunanistan'da mülteci faciasında 1'i Türk 2 kaptana 820 yıl hapis, 2.6 milyon euro ceza

Yunanistan'da yayın yapan 'www.kalymnosnews.gr' adlı site, ölümle sonuçlanan mülteci geçişinde yakalanan 2 kaptana büyük ceza verildiğini duyurdu. Kardak kayalıklarını geçtikten sonra Yunan sularında batan, 12'si çocuk 19 mültecinin ölümüne neden olan faciayla ilgili yaşları 28 ve 32 olan biri Türk diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdiği belirtildi. Faciadan kurtarılan 45 kişi, Kilimli Adası'na (Kalimnos) oradan Atina'daki göçmen kampına götürülmüştü.
Yunanistan'da yayın yapan 'www.kalymnosnews.gr' adlı site, ölümle sonuçlanan mülteci geçişinde yakalanan 2 kaptana büyük ceza verildiğini duyurdu. Kardak kayalıklarını geçtikten sonra Yunan sularında batan, 12'si çocuk 19 mültecinin ölümüne neden olan faciayla ilgili yaşları 28 ve 32 olan biri Türk diğeri Suriyeli 2 kaptana toplam 820 yıl hapis ve 2.6 milyon Euro para cezası verdiği belirtildi. Faciadan kurtarılan 45 kişi, Kilimli Adası'na (Kalimnos) oradan Atina'daki göçmen kampına götürülmüştü.