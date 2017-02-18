Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan PKK'lı tutuklandı

AYVACIK (Çanakkale), () - ÇANAKKALE'nin Ayvacık İlçesi'nden yasadışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken yakalanan, PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan aranan Doğubayazıt Belediyesi eski meclis üyesi S.B., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
PKK/KCK terör örgütüne üye olmaktan aranan, Doğubayazıt Belediyesi eski meclis üyesi S.B., geçen perşembe günü Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Sazık Mevkii'nde yasa dışı yollara Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isterken jandarma tarafından yakalandı. Yakalanan S.B.'nin üzerinde yapılan aramada, 1 cep telefonu ile 605 Amerikan doları ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen S.B., tutuklandı.
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