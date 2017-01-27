Ümit KOZAN / ANKARA, () - ADALET Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi. Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı üzerine, darbecilerin iadesine ilişkin Yunanistan'a ikinci iade dosyası gönderdi. Darbecilerin kırmızı bültenle aranmasına yönelik olarak İnterpol'e yazı yazıldı. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine, İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği tarafından 8 darbeci hakkında tutuklama kararı da çıkartıldı.
Yunanistan'a kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyası Yunanistan'a gönderildi
Ümit KOZAN / ANKARA, () - ADALET Bakanlığı, Yunanistan'a kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi. Adalet Bakanlığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yazısı üzerine, darbecilerin iadesine...
27 Ocak 2017 Cuma 13:27
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