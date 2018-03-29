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Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 göçmen otomobilde yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan 9 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.  Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup...

Yunanistan'a geçmeye çalışan 9 göçmen otomobilde yakalandı
İZMİR'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız adasına geçmeye çalışan 9 göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı. 
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede göçmen kaçakçılığı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, Çeşme Limanı kavşağında, H.K. yönetimindeki şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan, 1'i Iraklı ve 8'i Suriyeli 9 göçmen yakalandı. Otomobilin durdurulmasının ardından koşarak kaçmaya çalışan ve daha önceden de göçmen kaçakçılığı suçundan sabıkası bulunan H.K., olay yerindeki ekipler tarafından yakalanıp gözaltına alındı. H.K.'nın ifadesinden yola çıkan polis, onunla bağlantılı olan E.G.'yi de gözaltına aldı.
Aralarında kadın ve çocukların da olduğu 9 göçmen, emniyetteki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen H.K. ve E.G., tutuklandı.

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