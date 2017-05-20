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Yunanistan'a çan ihracı

MANİSA'nın Demirci İlçesi'nde genellikle besicilik için çan üretimi yapan ustalar, sektörün gerilemesi yüzünden kendilerine yeni bir pazar buldu. Üretimi zor olan ve 33 kez işlemden geçen çanlar, şimdilerde Yunanistan'a ihraç ediliyor. Ülkede...

Yunanistan'a çan ihracı
MANİSA'nın Demirci İlçesi'nde genellikle besicilik için çan üretimi yapan ustalar, sektörün gerilemesi yüzünden kendilerine yeni bir pazar buldu. Üretimi zor olan ve 33 kez işlemden geçen çanlar, şimdilerde Yunanistan'a ihraç ediliyor.
Ülkede yok olmaya yüz tutan meslekler arasında yer alan çan üreticiliği, yurtdışı pazarıyla tekrar canlandı. Manisa'nın Demirci İlçesi'nde çan üreten ustalar, yurtdışı pazarıyla açılan işlerine tekrar dört elle sarıldı. Çan üretimini 23 yıldan bu yana sürdüren 42 yaşındaki Ahmet Doğru, geçmişte çok fazla kullanılan çanlara şimdi yurtdışından talep geldiğini söyledi. İşlerinin son dönemde açıldığını anlatan Doğru, yanında 6 kişi çalıştırdığını, siparişlere yetişemediklerini belirterek, "İşlerimiz oldukça iyi. Bir çan kolay elde edilmiyor. 33 kez elden geçiyor. Yapmak zor olduğu için sayılı kişi kaldı. İmalatı zor olduğundan, fazla yapan kalmadı. Eskiden çanlar çok kullanılırdı. Çobanın hayvanı takip etmesini sağlıyor. Ürettiğimiz çanları Türkiye'nin bazı bölgelerine ve Yunanistan'a ihracat yapıyoruz. Süs amaçlı kullanmak ve hayvancılıkla uğraşan kişiler talep ediyor. Şu anda işlere yetişemiyoruz, çok yoğunluk var" dedi.
AYDA 6-7 BİN ÇAN İHRAÇ EDİYOR
Çanın hammaddesinin sac olduğunu ve 33 kez elden geçirildikten sonra çan haline geldiğini anlatan Doğru, "Hem ateşle uğraşıyoruz hem de sacı döverek şekil veriyoruz. Dövüldükten sonra sapına kaynak yapılıyor, çana sesleme yapılıyor. Özel toprak karışımından oluşan çamura batırıyoruz ve tekrar ocakta tavlıyoruz. Kaplaması yapılıyor ve zili takılıyor" diye konuştu. Yunanistan'a ayda 6-7 bin çan gönderdiklerini belirten Ahmet Doğru, fiyatlarının 2.5 liradan başlayıp 50 liraya kadar çıktığını dile getirdi.
Bir diğer çan ustası 29 yaşındaki Mahmut Sabancı ise çocukluğundan bu yana çan yaptığını anlattı. Kendisinin son yetişen usta olduğunu dile getiren Sabancı, yüzde 90 yurtdışı ağırlıklı çalıştıklarını ve Yunanistan'a gönderdiklerini ifade etti. Sabancı, "Çanın imalat süreci uzundur. El emeği göz nuru ister. Bizim de dede mesleğimiz çancılık. Babamla birlikte bu işi devam ettirmeye çalışıyoruz. Çan sürü halindeki hayvanların toplu yayılmasını sağlar. Süt verimini artırır. İnsan müzik dinlemesi gibi hayvanların da müziği bu çanlardır. Onları besler" dedi.
"İŞ VAR, YETİŞEN USTA YOK"
Yıllık 30-40 bin üretim yaptıklarını söyleyen Sabancı, "Meslekte en son yetişen usta benim. Artık çırak da bulamıyoruz. Gelen giden yok. Aslında iş var. İş zor olduğu için yapmıyorlar. Öğrenmesi de çok zor. Usta olmak için en az 10 yılını harcamalılar" diye konuştu.

 FOTOĞRAF

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