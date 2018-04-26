Yunan sporcular, 'Sınırsız Dostluk Maratonu'na katılmayacak

EDİRNE, () - EDİRNE'de, Türk- Yunan- Bulgar Dostluk Grubu Derneği'nce 29 Nisan Pazar günü 4'üncü kez düzenlenecek 'Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'na, bu yıl Yunan sporcular katılmayacak. Dernek Başkanı Önder Akdağ, Yunanların, iki ülke arasında yaşananlar nedeniyle maratona katılmayacağını söyledi.

Türk- Yunan- Bulgar Dostluk Grubu Derneği tarafından bu yıl 4'üncüsü gerçekleştirilecek 'Sınırsız Dostluk Maratonu'na, Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik nedeniyle Yunan sporcuların katılmayacağı belirtildi. Yunan atletlerin, 29 Nisan Pazar günü yapılaca maratonda yer almayacağını bildirmesi üzerine koşunun güzergahı da değiştirildi. Daha önce Edirne'de Selimiye Camii önünden başlanıp, Pazarkule Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçilerek, Kastanies Sınır Kapısı'ndan dönülen maratonda, Yunan atletlerin katılmayacağının öğrenilmesi üzerine Yunanistan'a geçilmeme kararı alındı.

Türk- Yunan- Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Akdağ, Pazarkule sınırından dönülecek şekilde yarış rotasının yeniden ölçümünün ve tescilinin yapıldığını söyledi. Akdağ, "Pazar günü umuyoruz ki bir aksilik olmadan, bu uluslararası maratonu Edirne'mizde yaparak, üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz, şehitlerimiz anısına koşuluyor bu yıl. Bu anlamda ayrı önem arz ediyor. Yerelde de bu koşuya ilave olarak çocuk etkinliği planladık. Milli Eğitim Müdürlüğü'yle beraber 500 çocukla etkinlik alanında şehitlerimizin anısına yakışır şekilde yapılması için çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

'PARKUR YENİDEN DÜZENLENDİ'

Pazarkule sınır çizgisinden itibaren yeni parkur düzenlendiğini belirten Akdağ, "Türkiye hudut çizgisinden itibaren yeni parkur dizayn ettik. Türkiye ile Yunanistan arasında olan ilişkilerimizden dolayı böyle bir şeye ihtiyaç duyduk; çünkü parkurda koşan sporcularla ilgili bir olumsuzluk yaşanmaması adına, herhangi bir olaya mahal vermemek adına güvenlik tedbirleri kapsamında koşunun hudut çizgisinden dönecek şekilde yeniden ölçümünü ve tescilini yaptık" dedi.

Bu yıl Yunan sporcuların yarışta koşmayacak olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını vurgulayan Önder Akdağ, "Yabancı sporcu sayısında özellikle Yunan sporcu konusunda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Biz şuna inanıyoruz. Sporun dostluk, barış, kardeşlik olduğuna inanıyoruz; ama komşumuzdaki algı biraz daha farklı. Bu sene Yunan sporcu koşmuyor yarışta; ama dünyanın değişik ülkelerinde atletler gelecek. Bu organizasyon Avrupa Atletizm Federasyonu'nun faaliyet programında olan bir organizasyon. Kayıt yaptıranlar bu koşuda koşabilecekler. Yüzde 10 civarında yabancı sporcu katılımı var; ama bu sayı değişebilir" diye konuştu.

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