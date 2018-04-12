Yunan adalarında vize kolaylığı devam edecek

Yaşar ANTER/MUĞLA, ()- YUNAN adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına, bir haftalık vize uygulamasının 2018'de de devam edeceği belirtildi.

Yunanistan'da yayın yapan 'www.kathimerini.gr' adlı haber sitesinin bugün okuyucularına duyurduğu haberde, AB'nin göçmenlerden sorumlu komiseri Dimitris Avramopoulos'un, Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk vatandaşlarına bir haftalık vize uygulamasının 2018'de de devam edeceğini açıkladığını yazdı. Haberde, Türkiye'den Yunan adalarını ziyaret etmek isteyen Türk pasaportlu vatandaşlara ya da Türkiye'de yasal oturma iznine sahip üçüncü ülke vatandaşlarına bir haftalık vize verilmesi işlemlerinin, 2018 yılı için de geçerli olacağı belirtildi. Gerek Türkiye'deki turizm şirketlerinden, gerekse Yunanistan'daki yerel makamlardan talep edilen vize kolaylıklarının Brüksel'de kabul görmesinin, turizm şirketleri ve Yunan adalarındaki işletmecileri memnun ettiği dile getirildi.

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