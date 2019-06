Yumurtalık kanserini yendi, anne oldu

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde yaşayan Suzan Yazar'a (37), 18 yaşında şiddetli karın ağrısıyla gittiği doktorda yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. Yazar, önce kanseri yendi, ardından da 3 yıl arayla 2 çocuk sahibi oldu.Suzan Yazar, 18 yaşında şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Isparta'da bulunan hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde Yazar’a yumurtalık kanseri teşhisi konuldu. İlk ameliyatının ardından Yazar, tedavi için doktor arayışına girdi. Ankara’da, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Melahat Atasever ile tanışan Yazar, 20 yaşında ikinci ameliyatını oldu. Kemoterapi tedavisi de gören Yazar, 2012 yılında evlendi . Suzan Yazar, 1 yıl sonra ise 14 yıl boyunca tedavi gördüğü kanseri yendi. Yazar, 2014 ve 2017 yıllarında da çocuklarını kucağına aldı.'DOKTORUM SAYESİNDE ATLATTIK'Suzan Yazar, hastalığını öğrendiğinde 18 yaşında olduğunu ve durumun ciddiyetinin farkına varamadığını anlatarak, "Doktorum genç olduğum için hastalığımı atlatabileceğimi söyledi. Ameliyatlarım sonrasında kemoterapi aldım. Zorlu bir dönemden geçtim, saçlarım döküldü. Doktorum her şeyin yolunda gittiğini, evlenip çocuk sahibi olabileceğimi söyledi. Yaşım ilerledikçe ve çocuk sahibi olmayı isteyince, hastalığın ciddiyetinin farkında vardım. Doktorum 'olmaz' demedi. Her zaman 'olur' diye yaklaştı" dedi.'ŞİMDİ İYİYİM, İKİ ÇOCUĞUM VAR'2012 yılında evlendiğini, 2014 yılında ilk çocuğu Yiğit’i(5), 2017 yılında da kızı Defne'yi kucağına aldığını kaydeden Yazar, "14 sene boyunca tedavi gördüm. Şimdi iyiyim ve iki çocuğum var, mutluyum, çocuklarımın sağlığı da gayet iyi. Bu hastalığı doktorum sayesinde yendim. Hiçbir zaman olumsuz bir şey söylemedi. Kötü dönemlerimde de destek oldu. Şu anda her şey iyi gidiyor. Rutin kontrollerim devam ediyor" diye konuştu.'ÜÇÜNCÜ ÇOCUĞUMU DOĞURABİLİR MİYİM DİYE SORDU'Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Melahat Atasever de Suzan Yazar'ın bir yumurtalığı aldıklarını, tüplerini ise koruduklarını anlatarak, "Çocukları normal doğumla dünyaya geldi. İkinci çocuktan sonra çok ufak rahim ağzı kanseri başlangıcı tespit ettik. Onun da tedavisini gerçekleştirdim. Şu anda hastamız sağlıklı, mutlu ve ailesi ile birlikte hayatına devam ediyor. Hatta 'üçüncü çocuğumu doğurabilir miyim?' diye sordu. Durumu gayet iyi, mutlu ve huzurlu. Altı ayda bir rutin kontrollerine devam ediyoruz" dedi.'YUMURTALIK KANSERİNDE ÇOCUK İHTİMALİ ZORDUR'Yumurtalık kanserinin sinsi bir hastalık olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Atasever, "Bu hastalık kişiye hiç belirti vermez. Bu hastamız da öyleydi. Yumurtalık kanseri hastalarında çocuk olma ihtimali çok zordur. Belki de imkânsız olabiliyor. Tecrübeli cerrahi yöntemlerle doğum yapacak hastalarda daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha erken yaşlarda kızlar karın ağrısı ile adet görebiliyorlar. Bunlara ‘sana bir şey olmaz, herhangi bir sıkıntı olmaz’ diye baştan savurma etmemeleri gerekiyor. Bir doktordan cevap alamazlarsa bile farklı doktorlara başvurmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

FOTOĞRAFLI