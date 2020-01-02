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Yumurta, balık ve mobilyada KDV indirimi
RESMİ Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerine göre yumurta ve balıkta toptan alımlarda KDV oranı yüzde 1’e, mobilyada ise yüzde 8'e düşürüldü. 'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi...
GENEL 02.01.2020, 16:02
RESMİ Gazete'nin mükerrer sayısında yer alan Katma Değer Vergisi (KDV) indirimlerine göre yumurta ve balıkta toptan alımlarda KDV oranı yüzde 1’e, mobilyada ise yüzde 8'e düşürüldü.
'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirilirken, toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıca, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi.
'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin KDV oranlarında değişikliğe gidildi. Tavuk yumurtasının toptan tesliminde yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirilirken, toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyette bulunanlara yapılan balık teslimleri ile bu malların gerçek usule tabi KDV mükelleflerine tesliminde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Cumhurbaşkanı kararıyla ayrıca, çeşitli mobilya ürünlerinde uygulanan KDV oranı da yüzde 18’den yüzde 8’e çekildi.
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