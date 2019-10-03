Yükümlülerden barınak temizliği

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), ()- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde denetimli serbestlikten yararlanarak kamu hizmeti yapan yükümlüler, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü öncesi, hayvan barınağında temizlik yaptı.

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği işbirliği yaptı. İş birliği ile hayvan sevgisini pekiştirmek, korunma ihtiyaçlarını öne çıkartıp, insanları bu konuda bilinçlendirerek farkındalık oluşturmak amaçlandı. Bu kapsamda hazırlanan çalışmada, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü öncesi, hafta boyunca öğrencilerin ziyaretine açık olacağı bildirilen Turgutlu Belediyesi Hayvan Barınağı'nda, denetimli serbestlikten yararlanıp kamu hizmeti yapan yükümlüler, temizlik yaptı. Ayrıca barınaktaki kulübeler, rengarenk boyandı.