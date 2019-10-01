Yükümlüler, farkındalık için cami temizliği yaptı

KONYA'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle denetimli serbestliği bulunan 22 yükümlü, cami temizliği yaptı.



Merkez Meram ilçesinde denetimli serbestliği bulunan 22 yükümlü, Aksarnıç Camisi'nde ve bahçesinde temizlik yaptı. Yükümlülerin bu hafta boyunca merkez ilçelerde bulunan 15 caminin temizliğini yapacağı belirtildi. Cami bahçesinde açıklamalarda bulunan Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, "Bu hafta Camiler ve Din Görevlileri Haftası. Denetimli serbestlikte yükümlü olarak görev yapan yükümlülerimizle beraber Konya'mızda camilerimizin temizliği ile ilgili temizlik yükümlülüğümüzü gerçekleştirmek için buradayız. Camilerimizin temizliği konusunda hassasiyetle davranıyorlar. Toplumsal duyarlılık alanında suç işlemiş, şu an yükümlü olan kardeşlerimizle beraber bu farkındalığı oluşturmak için önce camilerimizin içerisindeki temizliği sonrasında da bahçe temizliği yaptık. 22 arkadaşımız bu hafta boyunca 15 caminin temizliği konusunda görev alacak. 15 arkadaşımız öğleden önce, 7 arkadaşımız da öğleden sonra bu temizlik görevlerini yerine getirecek" dedi.