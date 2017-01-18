Yüksekovalı öğrencilere kırtasiye yardımı

HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'ne bağlı Büyükçiftlik Beldesi'nin kardan kapanan yolu açıldıktan sonra Karakol Komutanlığı tarafından kırtasiye yardımı yapıldı.

Yüksekova’ya yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Büyükçiftlik Beldesi'ne bağlı Kandilli Mezrası'nın yolu, karla mücadele ekipleri tarafından temizlenip açılmasından sonra öğrencilere yarıyıl süprizi yapıldı. Mezrada okula giden öğrencilere Kaymakam Mahmut Kaşıkçı'nın istiği üzerine beldede bulunan Karakol Komutanlığı tarafından kırtasiye yardımı yapıldı. Askerler kendilerini karşılayan mezra sakinlerine lokum ikramında da bulundu. Mezra sakinleri de askerlere çay ikramında bulundu.



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