Yüksekova'da Olaylar Çikti, Esnaf Kepenk Kapatti (2)

ÇATIŞMA ÇIKTI, 2 KİŞİ ÖLDÜ

Hakkari'nin Yükseova İlçesi'nde, Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma Derneği (MEYA-DER) üyelerinin, PKK'lılara ait mezarların tahrip edildiğini öne sürerek yaptığı basın açıklamasının ardından başlayan olaylar bir süre sonra çığırından çıktı.

Polisle göstericiler arasında çıkan çatışmada 34 yaşındaki Veysel İşbilir ile 32 yaşındaki Mehmet Reşit İşbilir ağır yaralandı ve kaldırıldıkları hastanede öldü. Ölenlerin amca- yeğen oldukları belirtildi.

HASTANEDE OLAYLAR ÇIKTI

Ölüm haberinin duyulması üzerine de ölenlerin yakınları hastaneye akın etti. İlçede gerginlik daha da tırmandı, ve hasta çevresinde önlem alan polislerin gitmesini istedi. Polis buradan ayrılmayınca kalabalığın tepkisi saldırıya dönüştü. Güvenlik güçleri göz yaşartıcı bomba kullanınca hastanede ve çevredekiler zor anlar yaşadı. Atılan taşlar ve polisin müdahalesi sırasında hastanenin camları da kırıldı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Hakkari Valiliği önce olaylarda 2 kişinin yaralandığını ve hastanede tedaviye alındığı açıkladı. Ardından yapılan açıklamada ise bu kişilerin öldüğü duyuruldu. Hakkari Valiliği'nin olaylara ilişkin açıklaması şöyle:

"İlimiz Yüksekova İlçesi'nde Oslo Kavşağı'nda saat 14:30 sıralarında sözde BTÖ (Bölücü Terör Örgütü) şehitliklerine verilen zararları kınamak amacıyla gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından 150-160 kişilik grubun içindeki maskeli 25-30 kişi; molotof kokteyli, el yapımı patlayıcı ve havai fişek ile güvenlik kuvvetlerine karşı saldırıya geçmiştir. Bunun üzerine, Polis Çevik Kuvvet unsurları saldıran eylemci guruba gaz ve suyla müdahale etmeye başlamıştır. Olayların başlamasından bir saat sonra da eylemciler, bu defa 8-9 uzun namlulu silahla değişik mevkilerden TOMA araçlarına ateş etmeye başlamışlardır. Ateş sonrası isabet alan zırhlı araçlarda önemli hasar oluşunca, Polis Özel Harekat timleri devreye sokulmak zorunda kalınmış ve şehir merkezinde silahlı çatışma meydana gelmiştir. Hakkâri İlimizde kamu kuruluşlarınca düzenleme yapılan veya tahrip edilen herhangi bir mezarlık bulunmamaktadır.

Güvenlik kuvvetleriyle çatışmaya giren ve hastaneye yaralı olarak kaldırılan Veysel İ.(34) ve Mehmet R. İ.(32) isimli şahıslar hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgili adli makamlarca soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." FE(SS)

