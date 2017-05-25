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Yüksekova TSO Başkanı: İl olduk bundan sonrası teferruat

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73'üncü olağan genel kuruluna katılan Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ilçeye döndü. Yüksekova TSO Başkanı Salih Özdemir,...

Yüksekova TSO Başkanı: İl olduk bundan sonrası teferruat

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), ()-TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) 73'üncü olağan genel kuruluna katılan Hakkari'nin Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu ilçeye döndü. Yüksekova TSO Başkanı Salih Özdemir, "Yüksekova bu saatten sonra ildir, bundan sonraki aşamalar da artık teferruattır" dedi.
Yüksekova TSO Başkanı Salih Özdemir, ilçeye dönüşünde gazetecilere açıklama yaptı. Özdemir, "Bir iş yaptıgınızda söylemle eylemin yeri çok farklıdır. Türkiye'de kamuoyunun medyanın Türkiye'nin üreten kesiminin oldugu bir yerde biz Yüksekova'nın il olması isteğimizi hem sözlü hem de açtığımız pankartla hatırlattık. Sayın Cumhurbakınımız bizzat beni eliyle işaret ederek 'sen merak etme bu isteğiniz yakın bir zamanda gerçekleşecek' dedi. Ben şunu söyleyebilirim ki Yüksekova bu saatten sonra ildir ve hepimize hayırlı olsun. Bundan sonraki aşamalar da artık teferruattır. Artık ilin bütün nimetlerinden faydalanacağız" diye konuştu..
TARTIŞMALAR ANLAMSIZ
Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı İrfan Sarı ise, "Yüksekova'nın sosyal siyasal iktisadi ve ekonomik açıdan il olma statüsü çok önemli. Hakkari ve Yüksekova tartışması çok anlamsız. Bugüne kadar yürek yüreğe nasıl çalıştıysak bu saatten sonra da öyle devam etmeliyiz. Yüksekova'nın il olması çok şık bir tercih olmuştur" dedi.

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