Yüksekova, kar yağışı ile beyaza büründü

İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi beyaza büründü. İlçe halkı, nisan ayı sonlarında yağan kara şaşırdıklarını söyledi.
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HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde dün gece etkili olan yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçe merkezinde sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı, hayatı olumsuz etkilerken, ilçe merkezi...
22 Nisan 2019 Pazartesi 12:55
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